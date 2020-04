Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 68 éves Alfa Saadu 40 évet dolgozott a brit egészségügyben.","shortLead":"A 68 éves Alfa Saadu 40 évet dolgozott a brit egészségügyben.","id":"20200401_koronavirus_nyugalmazott_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1161434-6a12-4508-b0c4-f8133ac46d08","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nyugalmazott_orvos","timestamp":"2020. április. 01. 19:09","title":"Koronavírus miatt halt meg egy brit nyugalmazott orvos, aki visszatért, hogy fertőzötteket ápoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d593f502-d00f-4827-8c0d-4ab5301f65e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Meghato_videot_keszitettek_a_kozutasok_az_orvosoknak_apoloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d593f502-d00f-4827-8c0d-4ab5301f65e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b28120f-6a88-4030-a619-341bc0be70c6","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Meghato_videot_keszitettek_a_kozutasok_az_orvosoknak_apoloknak","timestamp":"2020. április. 01. 08:49","title":"Megható videót készítettek a közutasok az orvosoknak, ápolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff22df3-20e6-44b5-aed3-f84966b07677","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Branislav Blazicnak egy hete lett pozitív a tesztje, és öt napig volt lélegeztetőgépen. Szerbiában eddig 28-an haltak meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Branislav Blazicnak egy hete lett pozitív a tesztje, és öt napig volt lélegeztetőgépen. Szerbiában eddig 28-an haltak...","id":"20200401_Egy_szerb_allamtitkar_belehalt_a_koronavirusos_betegsegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff22df3-20e6-44b5-aed3-f84966b07677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab831d9-2279-4b1a-a267-a2ef045897ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egy_szerb_allamtitkar_belehalt_a_koronavirusos_betegsegbe","timestamp":"2020. április. 01. 16:27","title":"Egy szerb államtitkár belehalt a koronavírusos betegségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások számítógépébe.","shortLead":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások...","id":"20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc068663-258c-4be9-90bd-b08bdbdf65e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","timestamp":"2020. április. 02. 10:43","title":"Új módszerrel támadnak a járványt kihasználó csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téved, aki azt hiszi, hogy a Zoom titkosítása végponttól végpontig tart, még akkor is, ha egyes marketinganyagok szerint így van, sőt még a Zoom weboldala ezt is sugallja.","shortLead":"Téved, aki azt hiszi, hogy a Zoom titkosítása végponttól végpontig tart, még akkor is, ha egyes marketinganyagok...","id":"20200401_zoom_vegponti_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a9fc76-af79-4419-803d-43470fb7c7b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_zoom_vegponti_titkositas","timestamp":"2020. április. 01. 11:03","title":"Csak óvatosan: nem olyan a Zoom titkosítása, mint ahogyan azt sokan gondolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A koronavírus-járvány világszerte emberek százmillióinak forgatta fel az életét fenekestül. Ilyen helyzetben sokaknak teljesen újra kell építeniük magukat. Steven D' Souza és Diana Renner tanácsadók Nemtudás című könyvének határzónákról, az ismeretlenről és ezzel kapcsolatos szemléletmódokról szóló része segítséget nyújthat ebben. ","shortLead":"A koronavírus-járvány világszerte emberek százmillióinak forgatta fel az életét fenekestül. Ilyen helyzetben sokaknak...","id":"20200401_Miert_felunk_megujulni_valtoztatni_valtani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68424d-1597-40f7-8832-ed27d5dd7966","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200401_Miert_felunk_megujulni_valtoztatni_valtani","timestamp":"2020. április. 01. 15:15","title":"Változtatni, váltani kényszerül a járvány miatt? Ezeket tartsa a fejében!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","shortLead":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","id":"20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2d0de-3e91-4ca7-b82d-356f540fbe2e","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","timestamp":"2020. március. 31. 14:46","title":"Kacsamozgás, kisiskolás jelmez és kemény rock and roll immár 65 éve: szülinapos Angus Young","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos kihívások elé állít mindenkit, de szerencsére a digitális technológiának köszönhetően ma már sokkal több lehetőségünk van az otthoni munkavégzésre, tanulásra és a kikapcsolódásra is. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos...","id":"samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930900fd-89e7-4fbb-9e15-e048cf7505a5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 07:30","title":"Home office, távoktatás: ezekkel az alkalmazásokkal könnyebb lesz a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]