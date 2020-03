Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68f97a78-27ba-46b5-a23b-e6cc3e291de7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A logisztikában azonban lehetnek fennakadások.","shortLead":"A logisztikában azonban lehetnek fennakadások.","id":"20200314_Nincs_gyogyszerhiany_az_orszagos_tisztifogyogyszeresz_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f97a78-27ba-46b5-a23b-e6cc3e291de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28773b7-c2d7-499f-8253-533e90a28f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Nincs_gyogyszerhiany_az_orszagos_tisztifogyogyszeresz_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:15","title":"Nincs gyógyszerhiány az országos tiszti-főgyógyszerész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","shortLead":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","id":"20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61702acd-50cf-40d4-93bf-88cba51aa2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","timestamp":"2020. március. 13. 22:23","title":"Magyar konzorcium alakult a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Az iskolák bezárásának részletszabályaira még mindig várni kell. Közben világszerte arról jönnek a hírek, hogy mindenki bezárkózik. ","shortLead":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Az iskolák bezárásának részletszabályaira még mindig várni kell. Közben...","id":"20200314_Bezaro_iskolak_leallo_focielet__percrol_percre_a_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e03fbe-b5f7-419e-b3a5-af4479f21d78","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Bezaro_iskolak_leallo_focielet__percrol_percre_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 14. 07:53","title":"Megjelent a közlönyben a rendelet az oktatási szünetről - percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","shortLead":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","id":"20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88105b14-a4f3-463c-b686-f79f5fd95e84","keywords":null,"link":"/sport/20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","timestamp":"2020. március. 15. 16:55","title":"Öt fertőzött a Valenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Tamás Ervin","category":"velemeny","description":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében kell némi merészség ahhoz, hogy ennek bejelentését az a kormányfő vállalja magára, aki tudományos tankjával, Palkovics Lászlóval akkora bozóttüzet okozott a szektorban, hogy máig sem győzik oltani. \r

