Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0574b1d3-c899-48e5-bf93-777ba5e3fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 15. 09:16","title":"Koronavírus: 46 beteg hunyt el, 1337 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","shortLead":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","id":"20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faeceb4-5795-49d2-9ea0-77bce69c8e7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Hóba rajzoltak Valentin-napi üzenetet az 1500 lóerős hibrid hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","shortLead":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","id":"20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0e022f-5d81-4ee4-8610-b81fa58469e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","timestamp":"2021. február. 15. 06:40","title":"Halálra gázolták Nicki Minaj édesapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","shortLead":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","id":"20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62652db-5d71-4bf8-9325-96645d52fc60","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","timestamp":"2021. február. 15. 04:23","title":"Eléggé megviselte Max Verstappen barátnőjét, hogy beült a holland mellé egy körre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piac többi böngészője már rendelkezik a lapok közti görgetés lehetőségével, a Chrome azonban nem. A fejlesztő Google nemsokára pótolja ezt a kis hasznosságot, miközben egy másik újdonságot is tesztel.","shortLead":"A piac többi böngészője már rendelkezik a lapok közti görgetés lehetőségével, a Chrome azonban nem. A fejlesztő Google...","id":"20210216_google_chrome_funkciok_lapok_navigalas_gorgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e291d88-c149-464f-be3f-63ad082c454f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_google_chrome_funkciok_lapok_navigalas_gorgetes","timestamp":"2021. február. 16. 08:03","title":"Régen várt újdonság érkezik a Chrome-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban piacra dobott hatalmas prémium SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","shortLead":"A közelmúltban piacra dobott hatalmas prémium SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","id":"20210216_friss_kemfotokon_a_maris_megujulo_bmw_x7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a2dfba-9ee8-4bc0-a61a-673a91dd6e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_friss_kemfotokon_a_maris_megujulo_bmw_x7","timestamp":"2021. február. 16. 11:33","title":"Friss kémfotókon a máris megújuló BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","shortLead":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","id":"20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bb7f00-c454-41fd-85a7-43fb792470a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","timestamp":"2021. február. 14. 18:31","title":"Saját bobpályát épített a kertjében egy lett apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rendőrkézre került olasz bűnözők az Instagramon figyelték ki áldozataik rutinját, hogy aztán távollétükben meglopják őket.","shortLead":"Már rendőrkézre került olasz bűnözők az Instagramon figyelték ki áldozataik rutinját, hogy aztán távollétükben...","id":"20210216_instagram_hiressegek_celebek_betores_betorok_olaszorszag_tolvajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977b2d82-43cc-4017-bbc5-f2bcc226c7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_instagram_hiressegek_celebek_betores_betorok_olaszorszag_tolvajok","timestamp":"2021. február. 16. 09:03","title":"Instagramos fotókról lelesték a lakás gyenge pontjait, aztán betörtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]