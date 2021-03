Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen német autókonszern bejelentette, kártérítést fog követelni azoktól az egykori vállalatvezetőktől, akik felelősek a 2015-ös dízelbotrányért. A döntés két személyt, a VW volt vezérigazgatóját, Martin Winterkornt, és a konszernhez tartozó Audi márka igazgatóját, Rupert Stadlert érinti. Mindketten tagadják felelősségüket. ","shortLead":"A Volkswagen német autókonszern bejelentette, kártérítést fog követelni azoktól az egykori vállalatvezetőktől, akik...","id":"20210327_Karterites_kovetel_a_Volkswagen_a_dizelbotranyban_erintett_volt_vezetoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd5cc7b-9dfd-43a8-8de9-1635c61c9f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Karterites_kovetel_a_Volkswagen_a_dizelbotranyban_erintett_volt_vezetoktol","timestamp":"2021. március. 27. 18:30","title":"Kártérítést követel a Volkswagen a dízelbotrányban érintett volt vezetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hetedszer kérte az egészségügyi miniszter a hosszabbítást.","shortLead":"Már hetedszer kérte az egészségügyi miniszter a hosszabbítást.","id":"20210326_Csehorszag_szuksegallapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4516fb7c-ad46-4cd3-a86d-49d365843ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Csehorszag_szuksegallapot","timestamp":"2021. március. 26. 21:57","title":"Csehországban meghosszabbítják a szükségállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2dce31-2f6d-4e83-a852-10cafa3bb1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre is válaszolt, kapott-e valaha anyagi támogatást Soros Györgytől. ","shortLead":"Arra a kérdésre is válaszolt, kapott-e valaha anyagi támogatást Soros Györgytől. ","id":"20210328_FeketeGyor_Andras_hazugsagvizsgalat_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2dce31-2f6d-4e83-a852-10cafa3bb1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d49d2-5540-433c-b976-68067e0f3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_FeketeGyor_Andras_hazugsagvizsgalat_video","timestamp":"2021. március. 28. 20:57","title":"Elvégezték a hazugságvizsgálatot Fekete-Győr Andráson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód, a Galaxy S21-család tagjai a világ óriási okostelefon-piacán, az Egyesült Államokban.","shortLead":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód...","id":"20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b62128-722c-49fb-9d8e-6b3c78f7eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","timestamp":"2021. március. 28. 08:03","title":"Melyik telefonokat imádják most legjobban az amerikaiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új, csúcskategóriás televíziója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új...","id":"20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07228b57-e69a-4d9d-8225-88355794f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. március. 27. 20:00","title":"Teszten a Samsung új szupertévéje, Mini LED-ekkel és napelemes távirányítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","shortLead":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","id":"202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b197934e-fe7d-4a73-bdd7-febb61ec9d22","keywords":null,"link":"/360/202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","timestamp":"2021. március. 28. 13:45","title":"Vallásról, hírnévről, összeesküvés-elméletekről énekel Lana Del Rey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek által terjesztett vírus kiszűrésére, illetve azt is, mit tehet, aki már letöltötte az adatlopó alkalmazást.","shortLead":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek...","id":"20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4c0d7d-9115-4408-b5ca-12d62d22ed9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","timestamp":"2021. március. 27. 08:03","title":"\"Megerkezett a csomagja, kovesse nyomon itt\" – mit tehet, aki rákattintott az SMS-es vírusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f25c624-4bf4-44e5-98b7-20e1eeacd960","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott több mint egy félidőt emberhátrányban futballozva 2-1-re kikapott szombaton a románoktól az U21-es Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A magyar válogatott több mint egy félidőt emberhátrányban futballozva 2-1-re kikapott szombaton a románoktól az U21-es...","id":"20210327_Kikapott_a_romanoktol_kiesett_az_U21es_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f25c624-4bf4-44e5-98b7-20e1eeacd960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefd9fe3-c1c2-44b6-8e81-c04f8596a8c3","keywords":null,"link":"/sport/20210327_Kikapott_a_romanoktol_kiesett_az_U21es_valogatott","timestamp":"2021. március. 27. 20:33","title":"Kikapott a románoktól, kiesett az U21-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]