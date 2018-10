Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna szerint aki öregségi nyugdíjban részesül, az egyéni vállalkozásában mellékállású kisadózónak minősül, így megússza 25 ezer forintos adófizetési kötelezettséggel.","shortLead":"Az Adózóna szerint aki öregségi nyugdíjban részesül, az egyéni vállalkozásában mellékállású kisadózónak minősül...","id":"20180930_Beteti_tarsasag_kultagja_es_egyeni_vallalkozo_hogyan_tovabb_a_nyugdij_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272ad112-b448-4eec-93cb-2367876badd1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180930_Beteti_tarsasag_kultagja_es_egyeni_vallalkozo_hogyan_tovabb_a_nyugdij_utan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:27","title":"Betéti társaság kültagja és egyéni vállalkozó: hogyan tovább a nyugdíj után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","shortLead":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","id":"20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c385d45-a31d-4429-9f49-401127cf7fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:47","title":"Megint berobban a lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Korrupció vagy sima lopás?","shortLead":"Korrupció vagy sima lopás?","id":"20180929_gomperz_orban_repul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00b1864-2234-427e-9f91-dee0d901ad51","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_gomperz_orban_repul","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:40","title":"Gomperz: Orbán repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e102adb8-3a70-4b73-b175-8033f24efb4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap járt le a határidő, hogy a Mol-kézben lévő FGSZ megvegye végre a kormánytól a négy éve építtetett üres szlovák–magyar gázcsövet. ","shortLead":"Vasárnap járt le a határidő, hogy a Mol-kézben lévő FGSZ megvegye végre a kormánytól a négy éve építtetett üres...","id":"20181001_Nem_vette_meg_a_Mol_Orban_regi_kedvenc_szlovakmagyar_gazcsovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e102adb8-3a70-4b73-b175-8033f24efb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf402d00-7f0d-4ffa-ab9a-7b28f9fac56d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Nem_vette_meg_a_Mol_Orban_regi_kedvenc_szlovakmagyar_gazcsovet","timestamp":"2018. október. 01. 09:02","title":"Nem vette meg a Mol Orbán régi kedvenc szlovák–magyar gázcsövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","shortLead":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","id":"20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d797bd40-d7be-4259-8dd3-d70a1f57c0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:17","title":"Méghogy unalmas pásztorélet? Mindjárt más, ha sportkocsival lehet terelni a birkákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","shortLead":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","id":"20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6d8d6-7573-491d-81eb-e05c6d922ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","timestamp":"2018. október. 01. 11:00","title":"Évekig lopta kamionok rakományát egy magyar–szlovák banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","shortLead":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","id":"20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8ce8b-5abf-4cc2-9fb3-82eec1b140ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:38","title":"Egy esküvőről nem pont ilyen buli jutna az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"gazdasag","description":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és jelentős a károkozása is. Volna itt dolga a baloldalnak: ugyanaz, mint mindig a történelemben. Tóta W. Árpád sorozatzáró gondolatai.","shortLead":"Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és...","id":"20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa2403f-997a-47e1-a150-8a5066ef1f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95437554-9afc-428d-a396-5e1ab7f88dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Munka_hadanak_a_lepese_dobog","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:00","title":"A Nemzet napszámosa: Munka hadának a lépése dobog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]