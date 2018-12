Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f830ed-9500-43af-96e2-125ae31414b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Az_ellentet_alapelva_felelem_uzletag__sotet_kepet_fest_az_orszagrol_Babarci_Bulcsu_uj_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f830ed-9500-43af-96e2-125ae31414b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25559bf1-156b-4fa6-82cb-511404679c58","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Az_ellentet_alapelva_felelem_uzletag__sotet_kepet_fest_az_orszagrol_Babarci_Bulcsu_uj_klipje","timestamp":"2018. december. 05. 10:51","title":"„Az ellentét alapelv/a félelem üzletág” – sötét képet fest az országról Babarci Bulcsú új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés – írta a Népszava.","shortLead":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés –...","id":"20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20dcd1e-36dc-4091-add3-5df2dad70bdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","timestamp":"2018. december. 06. 10:14","title":"Magyarország megvenné a horvát LNG-terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","shortLead":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","id":"20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fe52d8-c54b-477c-b983-a2c2ba22d620","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","timestamp":"2018. december. 06. 05:15","title":"Balesetet szenvedett két amerikai katonai repülő, heten eltűntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faecf7d-6bb3-43a5-89c3-049521f3a5ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes megnézni, mert zseniálisat húzott egy autós, csak kérdés teljesen jogosan?","shortLead":"Érdemes megnézni, mert zseniálisat húzott egy autós, csak kérdés teljesen jogosan?","id":"20181205_autos_video_revans_automoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2faecf7d-6bb3-43a5-89c3-049521f3a5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa68a9bc-4fca-4739-938f-09a531804a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_autos_video_revans_automoso","timestamp":"2018. december. 05. 09:26","title":"Ez az év autós revansa, ha minden stimmel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből megfizethetetlen, 10 milliós autóval jár, nyílt titok, hogy mik a „jó járatok” – ilyen részletekről is kitálalt egy Ferihegyen dolgozó rakodó, aki sokszor egy műszakban pakolja a bőröndöket a tolvajokkal. Pontosan megmondta, milyen ellenőrzéssel lehetne csökkenteni a fosztogatást, ezt a hvg.hu-nak átadott videóval is alátámasztotta. Megkérdeztük erről a Budapest Airportot, de nem válaszoltak, viszont előre büntetőjogi következményeket emlegettek a videók miatt.","shortLead":"Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből...","id":"20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d45f6f1-36a2-47c1-9a72-0f3eab10cfe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7608ef-7f1e-4f45-9771-533ede01cbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_A_kozepesen_ugyes_rakodo_is_milliokat_osszedezsmal__siman_megelozheto_lenne_a_repteri_fosztogatas","timestamp":"2018. december. 06. 06:30","title":"„A közepesen ügyes rakodó is milliókat összedézsmál” – simán megelőzhető lenne a reptéri fosztogatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is készíthetünk, például a karácsonyi nagybevásárláshoz.\r

","shortLead":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is...","id":"20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b2a79-f08b-4759-ad53-2c8d31e4732f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","timestamp":"2018. december. 04. 16:03","title":"Kitalált valamit a Facebook, hogyan tegye könnyebbé a karácsonyi ajándékvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]