[{"available":true,"c_guid":"14188c9a-bcea-46ff-a7af-376cee352bb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 45 éves orosz csodát felrakták egy tejesítménymérő-padra, hogy megnézzék mennyit tud. Ilyen autót viszont még nem nagyon látott Amerika. ","shortLead":"A 45 éves orosz csodát felrakták egy tejesítménymérő-padra, hogy megnézzék mennyit tud. Ilyen autót viszont még nem...","id":"20181215_zaporozsec_video_totalcar_roadtrack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14188c9a-bcea-46ff-a7af-376cee352bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76714be6-35b6-4e41-b521-1834e755123d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_zaporozsec_video_totalcar_roadtrack","timestamp":"2018. december. 15. 17:44","title":"Így dolgozza be magát egy magyar Zaporozsec a világsajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","shortLead":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","id":"20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d728d-7807-4796-ad19-40dcb491f0e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","timestamp":"2018. december. 15. 16:34","title":"44 százalékkal kevesebb családi pótlékot kapnak jövőre az Ausztriában dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás részleteit, újratárgyalni azonban nem - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos brüsszeli csúcstalálkozója után.","shortLead":"London kérésére legfeljebb tisztázni lehet még a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló...","id":"20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5d2b79-6581-46c3-a59d-b635e4a7affa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Macron_szerint_nem_lehet_ujratargyalni_a_brit_kilepesi_megallapodast","timestamp":"2018. december. 14. 22:58","title":"Macron szerint nem lehet újratárgyalni a brit kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","shortLead":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","id":"20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3bb61-ffac-421f-b48e-9de1155b0935","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","timestamp":"2018. december. 16. 09:48","title":"Külföldön is tüntetnek: „Lebontjuk Orbánországot és építünk olyat, ahova érdemes lesz hazajönni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126c9aeb-56f2-4610-983b-2b6011e64045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezrek vonulnak az Alkotmány utcába, a Parlament közelébe. A rabszolgatörvény visszavonását követelik. A rabszolgatörvény visszavonását követelik.","id":"20181216_Aprilis_ota_nem_mentek_annyian_az_utcara_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=126c9aeb-56f2-4610-983b-2b6011e64045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb40c7f9-db3b-452f-a1e3-ba2baf78d0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Aprilis_ota_nem_mentek_annyian_az_utcara_mint_most","timestamp":"2018. december. 16. 16:28","title":"Április óta nem mentek annyian az utcára, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár barátjának dohánycége tarolt, jóval beelőzte az összes Csongrád megyei céget. A megyei iparkamara listáját 543 milliárd forintos árbevétellel vezeti az Országos Dohánybolt Ellátó Kft. A megyei iparkamara listáját 543...","id":"20181216_Mindent_vitt_a_dohanybiznisz_Csongrad_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5380ef3e-cd94-4e28-a9ff-805778490c3a","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Mindent_vitt_a_dohanybiznisz_Csongrad_megyeben","timestamp":"2018. december. 16. 08:26","title":"Mindent vitt a dohánybiznisz Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Tízmillió kanadai dollár óvadék fejében szabadon engedték, de megfigyelés alatt tartják a kínai Huawei pénzügyi igazgatóját, akit amerikai kérésre Vancouverben vettek őrizetbe. Az USA igyekszik elszigetelni a kínai céget, a tét az 5G mobiltechnológia uralása.","shortLead":"Tízmillió kanadai dollár óvadék fejében szabadon engedték, de megfigyelés alatt tartják a kínai Huawei pénzügyi...","id":"201850__huawei__utodjelolt_bajban__harc_ajovoert__bizalmi_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c7b374-9b38-4892-b500-351f84ddd28a","keywords":null,"link":"/kkv/201850__huawei__utodjelolt_bajban__harc_ajovoert__bizalmi_kerdes","timestamp":"2018. december. 15. 11:00","title":"Háború az 5G-ért: miért kell Washingtonnak a Huawei trónörököse?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417685f-0234-4443-93f7-a3850b2d43c0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy lepukkant partvidéki városban élek, ahol más munka nincs számomra, mint a mosogatás- panaszkodott egy olvasó a londoni Guardian-nek, ahol ez a depressziós beszámoló a nap anyaga lett.","shortLead":"Egy lepukkant partvidéki városban élek, ahol más munka nincs számomra, mint a mosogatás- panaszkodott egy olvasó...","id":"20181216_Orvosi_diplomaval_mosogatok_egy_etteremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5417685f-0234-4443-93f7-a3850b2d43c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54adabb-d9a7-4aba-8aed-aae577a59bb9","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Orvosi_diplomaval_mosogatok_egy_etteremben","timestamp":"2018. december. 16. 12:02","title":"„Orvosi diplomával mosogatok egy étteremben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]