[{"available":true,"c_guid":"2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem vesztette el a háborút, és egy diadalt már senki sem vehet el tőle: ha olyan tűzszünettel ért volna véget a háború, amilyet például az Orbán-kormány sürgetett éveken át, Ukrajna egyik fele orosz kézen lenne, a másikat pedig egy Moszkva-barát bábkormány irányítaná.","shortLead":"Három éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió. Bár a megtámadott nemzet több okból is legnehezebb napjait éli, még nem...","id":"20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2975e53b-8dfc-409f-bba2-e2396dc9e05b.jpg","index":0,"item":"a130c4df-0cf7-4fac-9d17-e93f1a72d16d","keywords":null,"link":"/360/20250224_ukrajna-haboru-harom-eves-evfordulo-eselyek","timestamp":"2025. február. 24. 09:08","title":"Mostanra vált igazán biztossá, ha Ukrajna vesztene, azzal Európa is vereséget szenvedne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak távoli részeit kell megnéznünk, ha olyan helyeket keresünk, amelyek ugyanannyi pontot szereztek, mint mi. Megtettük.","shortLead":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak...","id":"20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5.jpg","index":0,"item":"f62f83fc-5b12-4ca5-98b8-4f0a6ec39bec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:00","title":"Burkina Faso, Tanzánia, Trinidad: Mi történik azokban az országokban, amik ugyanannyira korruptak, mint Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","shortLead":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","id":"20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b.jpg","index":0,"item":"76e301da-d075-432d-9c21-d2d3a7fc9738","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","timestamp":"2025. február. 24. 11:45","title":"Haláljelmezben jelent meg a bíróságnál a pécsi Volvo-per egyik vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87008eb-af73-46ca-a12a-4db02a0d8dcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciát követő áttörést várhatóan a humanoid, azaz emberszerű robotok hozzák majd el. A kaliforniai székhelyű Figure vállalkozás újdonsága már az új hullám jegyében született, az eddigieknél kezesebbé, hasznosabbá teheti az emberszabású robotokat.","shortLead":"A mesterséges intelligenciát követő áttörést várhatóan a humanoid, azaz emberszerű robotok hozzák majd el...","id":"20250223_figure-helix-robotagy-humanoid-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d87008eb-af73-46ca-a12a-4db02a0d8dcc.jpg","index":0,"item":"d8d22446-6ebe-47fc-bdef-7001fa2b4dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_figure-helix-robotagy-humanoid-robotok","timestamp":"2025. február. 23. 20:50","title":"Minden eddiginél fejlettebb robotagy készült, fejlesztői szerint a Helix már „úgy gondolkozik, mint egy ember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március elején gyűlnek össze az uniós vezetők, hogy kitalálják, hogyan védjék meg Európát. ","shortLead":"Március elején gyűlnek össze az uniós vezetők, hogy kitalálják, hogyan védjék meg Európát. ","id":"20250223_Rendkivuli-csucstalalkozon-vitatja-meg-az-EU-hogy-mit-kezdjenek-Trumppal-es-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"d61a5991-c9a1-4a3f-bb9e-fee984817131","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Rendkivuli-csucstalalkozon-vitatja-meg-az-EU-hogy-mit-kezdjenek-Trumppal-es-Putyinnal","timestamp":"2025. február. 23. 18:55","title":"Rendkívüli csúcstalálkozón vitatja meg az EU, hogy mit kezdjenek Trumppal és Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f30434-dec4-4bc7-9632-7a7364a65f0d","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyiptomi kormány az elmúlt közel negyven évben többször tett kísérletet arra, hogy megreformálják Kairó szemétszállítását, ami viszont emberek tízezreinek megélhetését sodorná veszélybe. Azokét, akik számára épp a szeméthegyek jelentenek biztos anyagi forrást és stabil életet, de a lakosság más részei sem feltétlenül lelkesednek az intézményesített szemétszállításért. ","shortLead":"Az egyiptomi kormány az elmúlt közel negyven évben többször tett kísérletet arra, hogy megreformálják Kairó...","id":"20250223_egyiptom-kairo-szemet-zabbalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f30434-dec4-4bc7-9632-7a7364a65f0d.jpg","index":0,"item":"8559ca15-f15f-4cb7-9fa4-01ccbcd8d737","keywords":null,"link":"/zhvg/20250223_egyiptom-kairo-szemet-zabbalok","timestamp":"2025. február. 23. 14:13","title":"Ellepi a szemét a 22 milliós metropoliszt, és ez a lakosság egy részének éppen így jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""}]