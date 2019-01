Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az se számított, hogy a júniust gyakorlatilag elmosta az eső.","shortLead":"Az se számított, hogy a júniust gyakorlatilag elmosta az eső.","id":"20190116_Tavaly_is_nagy_volt_a_forgalom_a_budapesti_furdokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3294cd65-e589-446b-816a-a2429ad44bcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tavaly_is_nagy_volt_a_forgalom_a_budapesti_furdokben","timestamp":"2019. január. 16. 05:44","title":"Tavaly is nagy volt a forgalom a budapesti fürdőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ szerint a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) mögötti fúzió alkotmányellenes. ","shortLead":"A TASZ szerint a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) mögötti fúzió alkotmányellenes. ","id":"20190116_Pert_inditott_a_TASZ_a_kormanyparti_mediabirodalom_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f52d1c9-03cf-4259-b6e0-baf52b4b7904","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_inditott_a_TASZ_a_kormanyparti_mediabirodalom_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 10:53","title":"Bírósághoz fordult a TASZ a kormánypárti médiabirodalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e2dac4-b0c1-4a68-a0af-012454ce22f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya már majdnem elmerült, egy hajszálon múlt az élete.","shortLead":"A kutya már majdnem elmerült, egy hajszálon múlt az élete.","id":"20190115_Szokott_tacskot_mentettek_ki_a_Tiszabol_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e2dac4-b0c1-4a68-a0af-012454ce22f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e85743a-f349-4283-88c5-fa352a19d003","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Szokott_tacskot_mentettek_ki_a_Tiszabol_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 15. 14:51","title":"Szökött tacskót mentettek ki a Tiszából a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea1b0d-75d1-4a1b-aecd-28f2fa0e7d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Guido Makransky felfedezésében arra jutott, minél fiatalabb egy diák, annál fontosabb, hogy a virtuális térben látott oktató nagy hatással legyen rá, különben oda a figyelem.","shortLead":"Guido Makransky felfedezésében arra jutott, minél fiatalabb egy diák, annál fontosabb, hogy a virtuális térben látott...","id":"20190114_virtualis_valosag_vr_oktatas_tanulas_dron_guido_makransky_diakok_iskolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea1b0d-75d1-4a1b-aecd-28f2fa0e7d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ea8ece-1c63-45db-8137-3c760beff40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_virtualis_valosag_vr_oktatas_tanulas_dron_guido_makransky_diakok_iskolasok","timestamp":"2019. január. 14. 21:03","title":"Rákötötték a diákokat a virtuális valóságra, és olyan dolog történt, amire nem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen hullámzó (ki)fizetési rendszerben akadt olyan munkatárs a frakció mellett, aki kétmillió forintnál is többet tudott keresni havonta. A Fidesz képviselői a fizetési adatok szerint durván túlóráztathatták az alkalmazottakat, míg az alapból is magas fizetéseket adó KDNP karácsonyi jutalommal emelte alkalmazottai bérét egymillió forint fölé. ","shortLead":"Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen...","id":"20190115_kepviseloi_alkalmazottak_beremelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891f9374-f916-421b-a476-f68c677a7201","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_kepviseloi_alkalmazottak_beremelese","timestamp":"2019. január. 15. 06:30","title":"Álommunka állami pénzből: milliókat adtak év végén a munkatársaiknak a frakciók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c551885-70c9-4865-827b-08617d915471","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka volt férje és edzője a Facebookon tett közzé egy levelet.","shortLead":"Hosszú Katinka volt férje és edzője a Facebookon tett közzé egy levelet.","id":"20190116_Shane_Tusup_vegre_elarulta_mit_tervez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c551885-70c9-4865-827b-08617d915471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf367063-7ae3-47b6-bb99-74838cc35cb5","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Shane_Tusup_vegre_elarulta_mit_tervez","timestamp":"2019. január. 16. 09:13","title":"Shane Tusup végre elárulta, mit tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország nagy részén kedden is viharos szélre figyelmeztetnek. ","shortLead":"Az ország nagy részén kedden is viharos szélre figyelmeztetnek. ","id":"20190114_budapest_szelrekord_csucsdontes_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ff759-1384-47be-80d5-ba5430b9b516","keywords":null,"link":"/elet/20190114_budapest_szelrekord_csucsdontes_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2019. január. 14. 19:08","title":"Megdőlt a szélrekord Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1552053b-8e52-4365-a1ee-f38abe77cb20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","id":"20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1552053b-8e52-4365-a1ee-f38abe77cb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c82ca6-891d-4de3-b271-8fa2b70e5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","timestamp":"2019. január. 16. 13:11","title":"Péterfy-Novák Éva: A környezetemben mindenkinek horror volt a házassága, gondoltam, ennek így kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]