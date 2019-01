Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","shortLead":"Az Európai Bizottság bejelentette, támogatja a 11 vonatot, amelyre már korábban megkötötte a szerződést a MÁV-Start.","id":"20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63a9811-a7c2-46af-9f99-64b72385fbac","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tamogatja_az_Unio_a_MAVStart_11_darab_emeletes_vonatat","timestamp":"2019. január. 16. 15:35","title":"Támogatja az EU a MÁV-Start 11 darab emeletes vonatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Zamira Hadzsijeva az első, akin az új brit törvényt kipróbálják: be kell számolnia arról, hogy miből is származik családjának csillagászati vagyona. De az asszony egyelőre hallgat, ügyvédje pedig tiltakozik.","shortLead":"Zamira Hadzsijeva az első, akin az új brit törvényt kipróbálják: be kell számolnia arról, hogy miből is származik...","id":"20190115_Londonban_a_rendorseg_elkobozta_az_azeri_oligarcha_nejenek_egymillio_fontos_gyemantgyurujet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d28397-9e8d-48ac-9039-f7a0dfa9e398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Londonban_a_rendorseg_elkobozta_az_azeri_oligarcha_nejenek_egymillio_fontos_gyemantgyurujet","timestamp":"2019. január. 15. 11:19","title":"Londonban a rendőrség elkobozta az azeri oligarcha nejének kincset érő gyémántgyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760ca5f8-9b73-4176-b87c-99d54ab55596","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalat üzemi tanácsa adott ki közleményt arról, hogy véleménye szerint a túlóratörvény kedvez a dolgozóknak. A kormányközeli megyei lapok gyorsan lecsaptak a Fejér megyei lap cikkére.","shortLead":"A vállalat üzemi tanácsa adott ki közleményt arról, hogy véleménye szerint a túlóratörvény kedvez a dolgozóknak...","id":"20190116_Egy_bicskei_ceg_dolgozoi_tulorazni_akarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760ca5f8-9b73-4176-b87c-99d54ab55596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd22a6c3-f986-4589-ae8d-2efd2eb16cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Egy_bicskei_ceg_dolgozoi_tulorazni_akarnak","timestamp":"2019. január. 16. 12:09","title":"Egy bicskei cég dolgozói túlórázni akarnak és elutasítják a rabszolgatörvényezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere a szociális körülményeken is javítani szeretne.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere a szociális körülményeken is javítani szeretne.","id":"20190115_Kasler_szerint_152_millios_orvosi_fizetes_lenne_a_realis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717949f5-7056-4b00-b517-3e00fd366a07","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Kasler_szerint_152_millios_orvosi_fizetes_lenne_a_realis","timestamp":"2019. január. 15. 17:57","title":"Kásler szerint 1,5-2 milliós orvosi fizetés lenne a reális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","shortLead":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","id":"20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c60162-d9bf-4208-bd17-3aab0cda36c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"A Momentum is megkapja az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntést a keddi Magyar Közlönyben jelentették be.","shortLead":"A döntést a keddi Magyar Közlönyben jelentették be.","id":"20190115_felmentes_paksi_atomeromu_kapacitasanak_fenntartasaert_felelos_allamtitkar_aszodi_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005f186c-a314-4322-8af8-68a1a3771e0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_felmentes_paksi_atomeromu_kapacitasanak_fenntartasaert_felelos_allamtitkar_aszodi_attila","timestamp":"2019. január. 15. 16:59","title":"Felmentették a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","shortLead":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","id":"20190116_naplemente_szerda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57892908-ece0-4f25-9014-6bcf8878b633","keywords":null,"link":"/elet/20190116_naplemente_szerda","timestamp":"2019. január. 16. 20:34","title":"Varázslatos színekkel búcsúzott a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény ellen és a szakszervezeti követelések teljesítéséért. Ezzel egy időben megmozdulásokat szerveznek az ottani magyarok több nyugat-európai városban is.","shortLead":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény...","id":"20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccdca12-a822-4c72-9051-6be247ceb712","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","timestamp":"2019. január. 15. 12:24","title":"Túlóratörvény: tíznél is több európai városban tüntetnek szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]