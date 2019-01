Sokak számára hős a Budapesten letartóztatott Rui Pinto, aki a Football Leaks nevű internetes oldalon közzétett dokumentumok ezreivel bizonyította, mennyire korrupt a nemzetközi klubfoci világa. Mások viszont úgy gondolják, az egyebek mellett a Benfica sötét üzelmeiről, illetve Cristiano Ronaldo nemierőszak-ügyéről beszámoló kiszivárogtató inkább aljas zsaroló, aki pénzt próbált keresni információval, illetve azok elhallgatásával.

Az évek óta Budapesten élő, 30 éves portugál hacker letartóztatásáról pénteken döntött a bíróság (erről videót is közölt a portugál sajtó), és házi őrizetet rendeltek el vele szemben. A bíróságról távozó férfi azt mondta a rá váró portugál újságíróknak, hogy nem akar a Benfica-ügyről beszélni. A bírónő elmondta, hogy Portugáliából már megérkezett az európai elfogatóparancs, számitástechnikai eszközzel elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítják, ám azt még nem fordították magyarra. Amíg ez megtörténik, nincs szükség a lakhelyelhagyási tilalomnál súlyosabb kényszerintézkedésre.

Cristiano Ronaldo © AFP / Giuseppe Cacace

Milliós sztárfizetések, szerződések, adóelkerülési próbálkozások, a megvalósult és elmaradt átigazolások háttere, a bírók és sportvezetők befolyásolására tett kísérletek - többek között ilyen ügyekről rántotta le a leplet Rui Pinto a Football Leaks nevű kiszivárogtató oldal révén. A fiatal Erasmus-ösztöndíjasként érkezett Magyarországra, évek óta Budapesten él, és 2016 végén határozhatta el, hogy a szórványos kiszivárogtatások helyett egy adagban önti a világ elé, mennyire nem olyan a foci világa, mint ahogyan az a képernyőkön vagy a stadionokban látottak alapján tűnhet. Meg is tette, s ezzel a sporttörténelem legnagyobb kiszivárogtatását hajtotta végre.

Pinto - akkor Joaoként, vagy Johnként bemutatkozva - nyolc számítógépes meghajtón 1,9 terabájt anyagot, szerződéseket, azok titkos záradékait, fényképeket, e-maileket, valamint Excel-táblázatokat adott át a német Der Spiegel magazinnak, amely több más lappal összefogva le is hozta a dokumentumok egy részét. “A szurkolóknak meg kell érteniük, hogy minden megvásárolt jeggyel vagy mezzel, illetve a tévéelőfizetésekkel egy nagyon korrupt rendszerbe öntik a pénzt. Sok európai bajnokságot három-négy játékosügynök tart ellenőrzése alatt, s ezek az ügynökök folyamatosan üzletelnek a korrupt klubelnökökkel” - idézte a Spiegel a kiszivárogtatót.

Rui Pinto a bíróségon 2019 január 18-án © record.pt

Idealista aktivista vagy pénzéhes zsaroló?

Míg a Spiegel azt állította, hogy a kiszivárogtató ingyen adta át a dokumentumokat, sőt még azzal is kérkedett, hogy egy játékosügynök nem sokkal korábban 650 ezer eurót ajánlott a winchesterekért, a német lapnál is felmerült az a gyanú, hogy a Football Leaks tulajdonosa, illetve homályban maradt társai üzletelni próbálnak, vagy legalábbis próbáltak a kezükbe jutott infromációkkal. Már csak azért is, mert nem sokkal a Football Leaks beindítása után, 2015 októberében Nélio Lucas, a Doyen nevű portugál sportmarketing cég vezetője kapott egy e-mailt, amelyben egy magát Artyom Lobuzovnak nevező férfi közölte, nagy mennyiségű, a Doyent kedvezőtlen színben feltüntető anyaggal rendelkezik. “Mindez, s még sok más az internetre, majd a sajtóba kerülhet. Valószínűleg ön nem akarja ezt, de beszélhetünk” - üzente Lobuzov, aki ugyanúgy a Yandex orosz internetes szolgáltató e-mail rendszerét használta, mint a Football Leaks.

Rui Pinto-t meghallgatása után rendőrök kísérik 2019 január 18-án © record.pt

Lobuzov legalább félmillió eurót várt, s Lucas ügyvédje találkozott is az “eladót” képviselő, alig ismert portói ügyvéddel, Aníbal Pintóval. (Nem tudni egyelőre, hogy a két Pinto rokoni kapcsolatban áll-e.) Lucas 300 ezer eurót ajánlott, ám az ügyletből végül nem lett semmi: Lobuzov visszavonult, Aníbal Pinto azt állította, nem tudta, hogy zsarolási ügybe keveredett, míg a Doyen emberei azt hajtogatják, az ügyről beszámoló médiumok mindent meghamisítva tettek közzé.

Valódi adatok, trükköző klubok

Míg a Spiegelnek a kiszivárogtató azt mondta, nem hackelte meg a klubok, illetve ügynökségek szervereit, az érintettek szerint a Football Leaks lopott anyagokat tett közzé. Az viszont valószínűnek tűnik, hogy a dokumentumokat nem manipulálták, az eddig indított vizsgálatok szerint Rui Pinto valódi iratokat hozott nyilvánoságra. Néhány ügyben már indult is nyomozás, s több holland csapatot, például az FC Twentét, illetve az Enschedét eltiltották a nemzetközi kupákban indulástól.

Meg nem erősített források szerint Rui Pinto - aki talán maga lehetett Lobuzov is - állítólag nem hagyott fel a zsarolási kísérletekkel, és azzal házalt az európai kluboknál, hogy nyilvánosságra hoz további titkokat is, ha azok nem fizetnek. Akadnak, akik azt is tudni vélik, hogy a hivatalos portugál kérésre akcióba lépő magyar hatóságok akkor kapcsolták le Pintót, amikor a portugál férfi 470 ezer eurót akart felvenni egy kajmán-szigeteki bankban lévő pénzéből.

Függetlenül attól hogy Pintót milyen szándék vezette, az egyértelműen kiderült: a futballklubok illegális eszközökkel is kísérleteztek, hogy még eredményesebben szerepeljenek a bajnokságokban, illetve a nemzetközi kupákban. S a rajta kapott egyesületek - például a Benfica, amelyről egyebek mellett az derült ki, hogy befolyásolni próbálta a bírókat, illetve a portugál sportvezetőket - most is több energiát fektetnek abba, hogy eltussolják az ügyeket, mint hogy megváltoztassák viselkedésüket. A Benfica is a rendőrségre ment - Pintót hivatalosan a Benfica-gate miatt vették őrizetbe -, s közben a büszke múlttal rendelkező klub azon fáradozik, hogy bepereljen minden olyan hazai és külföldi médiumot, amely leközölte kiszivárogtatott belső levelezését.

Pinto és a többiek

Pinto a bíróságon elhangzottak szerint az egyszerűsített kiadatásához nem járult hozzá, ezután március 19-ig döntik el a magyar hatóságok kiadják-e őt Portugáliának, ahol több éves börtönbüntetés vár rá, ha a bíróság bűnösnek találja.

Nem ő lenne az első megbüntetett kiszivárogtató: Bradley Manning - aki közben nemet váltott és Chelsea Manningként él - 2010-2017 között ült börtönben, mert az amerikai hadsereg és diplomácia viselt dolgaival foglalkozó dokumentumokat adott át a WikiLeaks kiszivárogtató oldalnak. Hasonló cipőben jár a WikiLeaks alapítója, az ausztrál Julian Assange is, aki az amerikai kiadatástól tartva évek óta Ecuador londoni nagykövetségén rejtőzködve múlatja napjait. Vagy Edward Snowden, az amerikai kommunikációs hírszerzés, az NSA viselt dolgait kiteregető volt CIA-munkatárs, aki Moszkvában kapott menedéket.