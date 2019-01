Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi közlekedési hálózat ingyenes lesz a nagyhercegségben. ","shortLead":"Luxemburg kormánya és törvényhozása véglegesen jóváhagyta a döntést: 2020 március elsejétől az összes közösségi...","id":"20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1abda668-f000-4fa8-84cf-cd72d1b1ec9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb5d292-3525-4399-a269-2fbb8afe267d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Megvan_az_elso_orszag_ahol_a_teljes_kozossegi_kozlekedes_ingyenes_lesz_egy_apro_kivetellel","timestamp":"2019. január. 23. 11:28","title":"Megvan az első ország, ahol a teljes közösségi közlekedés ingyenes lesz, egy apró kivétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d5bcaa-0c41-496e-b883-5a38524839fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Száll a kakukk fészkére közben a minap kétszer is kiszólt a színpadról, hogy letolja a mobilfüggőket. ","shortLead":"A színész a Száll a kakukk fészkére közben a minap kétszer is kiszólt a színpadról, hogy letolja a mobilfüggőket. ","id":"20190124_szabo_kimmel_tamas_nezo_kozonseg_szinhaz_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d5bcaa-0c41-496e-b883-5a38524839fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bdd37-11b9-487f-a62d-0881a74a9e8e","keywords":null,"link":"/elet/20190124_szabo_kimmel_tamas_nezo_kozonseg_szinhaz_mobiltelefon","timestamp":"2019. január. 24. 09:38","title":"Kibukott Szabó Kimmel a színházban mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f34e5e-62f2-436a-9891-4e75aa4d2997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre inkább félre csúszó, a környezetvédelemre hivatkozó kedvezményt igazíthatja ki a lépéssel a kormányzat.","shortLead":"Az egyre inkább félre csúszó, a környezetvédelemre hivatkozó kedvezményt igazíthatja ki a lépéssel a kormányzat.","id":"20190123_zold_rendszam_jogszabaly_plugin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f34e5e-62f2-436a-9891-4e75aa4d2997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a5cb96-ef12-4f4a-9de4-ad0ff7b1ee48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_zold_rendszam_jogszabaly_plugin_hibrid","timestamp":"2019. január. 23. 08:56","title":"Lekerülhetnek a zöld rendszámok a 300 lóerős hibrid autókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is felturbózta, ami így EKG-szerű görbét is készít.","shortLead":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is...","id":"20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630f834-c3b0-4ae5-a51d-204aba02483d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","timestamp":"2019. január. 23. 17:03","title":"Nem maradhat titokban a szívprobléma: ez az otthoni vérnyomásmérő EKG-t is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Wall Street-i szakértő szerint az Apple saját magát hozza nehéz helyzetbe azzal, hogy olcsóbbnak mondott iPhone-ját igazából drágán adja. Ha viszont lejjebb faragnának az árakon, az valószínűleg nagyot dobna az eladási mutatókon.","shortLead":"Egy Wall Street-i szakértő szerint az Apple saját magát hozza nehéz helyzetbe azzal, hogy olcsóbbnak mondott iPhone-ját...","id":"20190123_iphone_xr_arak_olcsobb_iphone_daniel_ives_elemzo_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac33e129-2e78-4407-a4fc-82ba700406f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_iphone_xr_arak_olcsobb_iphone_daniel_ives_elemzo_kina","timestamp":"2019. január. 23. 11:03","title":"Le kellene már értékelni az iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban az összeomlás határán volt tavaly augusztusban a Honvédkórház sürgősségi centruma - ismeri el keddi, kollégáinak írt levelében Burány Béla, a részleg eddigi, hamarosan távozó megbízott vezetője, aki a lemondott Zacher Gábor utóda lett a részlegen. A honvédelmi tárca mindeddig és azóta is folyamatosan tagadja, hogy gond lenne az intézményben.","shortLead":"Valóban az összeomlás határán volt tavaly augusztusban a Honvédkórház sürgősségi centruma - ismeri el keddi...","id":"20190123_visszamenoleg_igazolja_a_Honvedkorhaz_surgossegijenek_korabbi_katasztrofalis_allapotait_a_tavozo_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a408db31-024b-4f01-a1a4-a2a0dc1cff3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_visszamenoleg_igazolja_a_Honvedkorhaz_surgossegijenek_korabbi_katasztrofalis_allapotait_a_tavozo_vezeto","timestamp":"2019. január. 24. 06:00","title":"Elfogtunk egy levelet: visszamenőleg igazolja a Honvédkórház sürgősségijének korábbi katasztrofális állapotait a távozó vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit szellőztette meg egy olasz lap. Nullákból nem lesz hiány. ","shortLead":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit...","id":"20190123_samsung_galaxy_s10_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef046ac-11d6-49c9-bc2e-6bf7d5785deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_s10_arak","timestamp":"2019. január. 23. 16:33","title":"Mennyi?! 500 ezer forintnál is többe kerülhet a legdrágább Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók. Figyelmeztető jel azonban a csókosok bankjává tett NHB Növekedési Hitel Bank megroppanása – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók...","id":"20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad47d6b-8318-4695-9b12-782310029afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","timestamp":"2019. január. 23. 12:05","title":"A Mészáros-klán ügyesebb a banképítésben, mint a Matolcsy-rokonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]