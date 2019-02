Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian Airlines hawaii légitársaság vasárnap.","shortLead":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian...","id":"20190203__repulojarat_hawaii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266b3c6c-d3db-49d7-98e6-8c242169d198","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203__repulojarat_hawaii","timestamp":"2019. február. 03. 08:01","title":"Háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó gép, negyedszerre nem próbálkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Morgató” próba lesz.\r

\r

","shortLead":"„Morgató” próba lesz.\r

\r

","id":"20190203_Hetfon_orszagszerte_felzugnak_a_katasztrofavedelem_szirenai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5bea-55f3-482b-9f0d-3045d1c21cf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Hetfon_orszagszerte_felzugnak_a_katasztrofavedelem_szirenai","timestamp":"2019. február. 03. 17:29","title":"Hétfőn országszerte felzúgnak a katasztrófavédelem szirénái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit a tévedéséről – ezeknek a folyamatoknak a hátterét fejtegetik a szociálpszichológusok.","shortLead":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit...","id":"201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de32817-fd72-4182-a326-93b19d9ec60d","keywords":null,"link":"/elet/201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","timestamp":"2019. február. 03. 12:30","title":"Ezért nem hat az észérv: a párthoz tartozás fontosabb, mint az igazság keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban itt is az Elios csinálta volna a projektet.","shortLead":"Korábban itt is az Elios csinálta volna a projektet.","id":"20190203_szombathely_led_vilagitas_csere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b854ee76-c683-462b-8eec-31f578967069","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_szombathely_led_vilagitas_csere","timestamp":"2019. február. 03. 12:25","title":"Szombathelyen LED-esre cserélik a közvilágítást, csak nem tudni ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68589d0-ac2c-4744-bf68-f4da19fc7d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190202_Schwarzeneggert_nem_erdekli_a_hideg_a_Varosligetben_bicajozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68589d0-ac2c-4744-bf68-f4da19fc7d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14885ecf-f07d-448c-b866-7292c02adc11","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Schwarzeneggert_nem_erdekli_a_hideg_a_Varosligetben_bicajozott","timestamp":"2019. február. 02. 11:53","title":"Schwarzeneggert nem érdekli a hideg, a Városligetben bicajozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","shortLead":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","id":"20190203_baleset_sarkad_gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1e5c5-1944-4214-a67e-71dab594a3a8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_baleset_sarkad_gyula","timestamp":"2019. február. 03. 09:58","title":"Halálos baleset történt Gyula és Sarkad között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","shortLead":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","id":"20190203_gruevszki_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45520047-b8cd-4a44-aa35-253d494a594f","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_gruevszki_interju","timestamp":"2019. február. 03. 09:04","title":"Megszólalt Gruevszki: Meggyilkoltak volna, ha otthon megyek börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f1eba-87e2-4a32-979c-1dd15c9266db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat egy névrokon.","shortLead":"Az áldozat egy névrokon.","id":"20190202_Penztaros_Lorinc_meghekkeltek_az_utcatablakat_Kispesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836f1eba-87e2-4a32-979c-1dd15c9266db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb596f8-7b94-4ae0-8d4e-b9c408a8e894","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Penztaros_Lorinc_meghekkeltek_az_utcatablakat_Kispesten","timestamp":"2019. február. 02. 10:22","title":"Pénztáros Lőrinc: meghekkelték az utcatáblákat Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]