Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","shortLead":"Ismét milliárdokat költ a kormány a külgazdaságban, miután a kereskedőházak felsültek.\r

\r

","id":"20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b87f37ac-5945-42c6-857d-d66f049f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e78fdf-8a10-4e84-b912-0de4d35e6fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Uj_csodafegyvere_van_a_kormany_kulgazdasaganak_a_partnerirodak","timestamp":"2019. február. 07. 07:51","title":"Új csodafegyvere van a kormány külgazdaságának: a partnerirodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","shortLead":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","id":"20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f3514a-2ad3-445a-96d8-b46182f075cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2019. február. 06. 10:27","title":"Már 100-nál is több ember fagyott halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","shortLead":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","id":"20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03dd1d-9f6a-4894-a392-3a24741e6dc6","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","timestamp":"2019. február. 06. 09:18","title":"Egy rasszista megjegyzés, és Liam Neeson bukott ember lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része sokak mindennapjainak. Mutatjuk, hogyan nézett ki az oldal akkor, amikor még talán kiötlői, köztük Mark Zuckerberg sem gondolta, mivé válik majd az egyszerű kollégiumi projektként indult oldal.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része...","id":"20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043e7fb-1885-48a6-84cf-2e0dd0a9138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 05. 16:03","title":"Így festett a Facebook 15 évvel ezelőtt, amikor még Zuckerberg sem sejtette, mekkora aranybányán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffaabae-b17b-4c68-a29f-8f82d4f952e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztése miatt Karácsony Gergely arra kéri az ellenzéki szavazókat, hogy kis összegű adományokkal támogassák a pártot.","shortLead":"A Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztése miatt Karácsony Gergely arra kéri az ellenzéki szavazókat...","id":"20190206_Karacsony_Gergely_adomanyokat_ker_a_Parbeszednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dffaabae-b17b-4c68-a29f-8f82d4f952e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a09c953-7298-4dd3-a861-21852842618c","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Karacsony_Gergely_adomanyokat_ker_a_Parbeszednek","timestamp":"2019. február. 06. 13:50","title":"Karácsony Gergely adományokat kér a Párbeszédnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők szerint ha a követelmény már most életbe lépne, a jelentkezők negyven százaléka nem kerülne be felsőoktatási intézménybe.\r

","shortLead":"Szakértők szerint ha a követelmény már most életbe lépne, a jelentkezők negyven százaléka nem kerülne be felsőoktatási...","id":"20190205_Csuszhat_a_kotelezo_nyelvvizsga_bevezetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63022c94-e189-4a5b-b05a-e06daf166318","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Csuszhat_a_kotelezo_nyelvvizsga_bevezetese","timestamp":"2019. február. 05. 17:11","title":"Csúszhat a kötelező nyelvvizsga bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e43a-0ae8-498e-a6df-1a699d6eda7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 85 éves sofőr fordult szembe a forgalommal kedden, frontálisan ütközött egy másik autóval. ","shortLead":"Egy 85 éves sofőr fordult szembe a forgalommal kedden, frontálisan ütközött egy másik autóval. ","id":"20190206_A_forgalommal_szembefordult_auto_okozott_halalos_balesetet_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e43a-0ae8-498e-a6df-1a699d6eda7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40aeaf9-4213-4cf3-8a25-366231531750","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_A_forgalommal_szembefordult_auto_okozott_halalos_balesetet_az_M5oson","timestamp":"2019. február. 06. 10:39","title":"A forgalommal szembefordult autó okozott halálos balesetet az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","shortLead":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","id":"20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fa7091-aeab-4f0d-9c6d-433357b94e88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","timestamp":"2019. február. 06. 13:07","title":"Miért ugrál a kenguru? Egy ősi fosszília írja át az eddigi álláspontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]