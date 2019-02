Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","shortLead":"Még kérdés, lesz-e ehhez elég busz és villamos.","id":"20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44438e4f-aeca-4fc8-94a3-d7c43c43ed8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1036632a-3312-4ca7-aabf-55199e5693b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Szmogriadoban_ingyen_lesz_a_tomegkozlekedes__Pragaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:27","title":"Szmogriadóban ingyen lesz a tömegközlekedés – Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","shortLead":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","id":"20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6a4215-795e-4d9b-9abc-55edd68a9773","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","timestamp":"2019. február. 26. 10:55","title":"Óriási verekedés a belvárosban, a rendőrök csak a szájukat tátották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rögtönzött interjúról videó is készült. ","shortLead":"A rögtönzött interjúról videó is készült. ","id":"20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cad3d9-da90-4ef4-a272-8343577c5dea","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Tordai_Bence_rakerdezett_a_testorokkel_vedett_Polt_Peternel_hogy_nyilvanossagra_hozzake_az_OLAFjelentest","timestamp":"2019. február. 25. 20:53","title":"Tordai Bence rákérdezett a testőrökkel védett Polt Péternél, hogy nyilvánosságra hozzák-e az OLAF-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","shortLead":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","id":"20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750be58-5473-4b80-a3d8-211262f30c87","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","timestamp":"2019. február. 25. 15:25","title":"Később kezdődik Nicki Minaj mai budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff6230-19f0-4be4-9851-33623abe2488","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy elítélt indított polgári pert fogvatartotti jogaiért a szegedi Csillagbörtön ellen, mert elvették a tévékészülékét. ","shortLead":"Egy elítélt indított polgári pert fogvatartotti jogaiért a szegedi Csillagbörtön ellen, mert elvették a tévékészülékét. ","id":"20190226_Nemcsak_Czegledy_Csabanak_szuk_a_bortonrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eff6230-19f0-4be4-9851-33623abe2488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ce4376-8800-48ec-9e37-599923deab10","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Nemcsak_Czegledy_Csabanak_szuk_a_bortonrend","timestamp":"2019. február. 26. 15:33","title":"Perre megy a rab, mert elvették a tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","shortLead":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","id":"20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec1d472-84f7-40fa-9dca-60f9398b6175","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","timestamp":"2019. február. 27. 07:19","title":"Megtartaná az állam a vitatott tulajdonú műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2be53b3-219d-4e88-ac9e-5819296af431","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerb Autó-Motor Szövetség főtitkára végzett az elnökkel, majd magával is. ","shortLead":"A Szerb Autó-Motor Szövetség főtitkára végzett az elnökkel, majd magával is. ","id":"20190225_mirko_butulija_predrag_djurdjev_szerb_auto_motor_szovetseg_gyilkossag_eletmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2be53b3-219d-4e88-ac9e-5819296af431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7190d5ba-aab5-4839-90ee-8d54fd447992","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_mirko_butulija_predrag_djurdjev_szerb_auto_motor_szovetseg_gyilkossag_eletmentes","timestamp":"2019. február. 25. 17:30","title":"Megölte a főnökét, aki két éve megmentette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2017 októberében fellőtt Sentinel-5P műhold adatait dolgozta fel egy amerikai cég, hogy kiderüljön, mennyire súlyos a légszennyezettség mértéke.","shortLead":"A 2017 októberében fellőtt Sentinel-5P műhold adatait dolgozta fel egy amerikai cég, hogy kiderüljön, mennyire súlyos...","id":"20190226_descartes_labs_sentinel_5p_muholdfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b9b53-fdc0-4380-a335-c4c0da80f74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_descartes_labs_sentinel_5p_muholdfelvetel","timestamp":"2019. február. 26. 14:03","title":"Gyönyörű felvétel készült a Földről, de beleborzong, ha megtudja, mit ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]