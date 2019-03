Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyész súlyosítást, a védő felmentést, illetve enyhítést kért a Teréz körúti, két rendőrt életveszélyesen megsebesítő robbantás másodfokú eljárásában a Fővárosi Ítélőtáblán kedden. ","shortLead":"Az ügyész súlyosítást, a védő felmentést, illetve enyhítést kért a Teréz körúti, két rendőrt életveszélyesen...","id":"20190305_Az_ugyesz_sulyosbitast_a_vedelem_felmentest_kert_a_Terez_koruti_robbanto_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40461d4f-2a5c-4b47-8fba-b489db642b92","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Az_ugyesz_sulyosbitast_a_vedelem_felmentest_kert_a_Terez_koruti_robbanto_ugyeben","timestamp":"2019. március. 05. 14:10","title":"Az ügyész súlyosbítást, a védelem felmentést kért a Teréz körúti robbantó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból álló adatbázist, de csak 2019 januárjában kezdett el vele foglalkozni az oldal.","shortLead":"A moldáv fejlesztők még 2016-ban jelentettek a Facebooknak egy több mint 200 hamis profilból és álhírterjesztő oldalból...","id":"20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fafa7-31ef-4ee8-a4f9-dd7ae4554be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_facebook_alhirek_terjedese_alhirek_szurese_bejelentes_trolless","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Komoly gondok vannak a Facebooknál, van, ahol 3 évet kellett várni az álhírek eltávolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","shortLead":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","id":"20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4e908-e640-4bfc-8bc7-4ee5f98a73ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","timestamp":"2019. március. 04. 06:41","title":"Dudálva előzni? Semmi sem tiltja, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett nézni. ","shortLead":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett...","id":"20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff6533-178f-4f70-8498-cb149f7c7f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","timestamp":"2019. március. 04. 18:44","title":"Tűzveszély miatt be kellett zárni egy érdi óvodát, pedig most újították fel tízmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt a vajdasági magyar férfi. ","shortLead":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt...","id":"20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f14298-36f3-435f-8676-23a6ebf2ce93","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","timestamp":"2019. március. 04. 07:41","title":"Nem biztos, hogy Magyarországnak adják ki a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező uniós pénzeket.","shortLead":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező...","id":"20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fbddbd-d21b-4e84-b238-dad9fc3242cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","timestamp":"2019. március. 03. 16:57","title":"Ezermilliárdokat kapunk az EU-tól, de mire költsük a pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar nők annyira egyenrangúak, amennyire megérdemlik – mondta a helyettes államtitkár.","shortLead":"A magyar nők annyira egyenrangúak, amennyire megérdemlik – mondta a helyettes államtitkár.","id":"20190303_Emmi_a_magyar_nok_legnagyobb_kihivasa_nem_az_hogy_kiteljesedjenek_a_munkaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c01aab-9ee9-40fb-9b49-0724a511f9f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Emmi_a_magyar_nok_legnagyobb_kihivasa_nem_az_hogy_kiteljesedjenek_a_munkaban","timestamp":"2019. március. 03. 19:40","title":"Emmi: a magyar nők legnagyobb kihívása nem az, hogy kiteljesedjenek a munkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Indian Wellsben folytathatja jó sorozatát, Dubajban csak Federer tudta megállítani.\r

\r

","shortLead":"Fucsovics Indian Wellsben folytathatja jó sorozatát, Dubajban csak Federer tudta megállítani.\r

\r

","id":"20190304_Fucsovics_Marton_karriercsuccsal_a_31_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba00da0-a39f-4133-be56-66de35ef2d65","keywords":null,"link":"/sport/20190304_Fucsovics_Marton_karriercsuccsal_a_31_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2019. március. 04. 09:29","title":"Fucsovics Márton karriercsúccsal a 31. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]