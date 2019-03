Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"885738bc-93e5-4e6d-a5d3-603f649649e8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Azt a csődtömeget, amit a politikai hatalom birtokosai felhalmoztak nekünk, nem csak fiatalként, hanem apaként és nagyapaként is vállunkon kell majd hordanunk. A jövőt felfaló politika ma is folytatódik.” Ezt mondta Orbán Viktor harminc évvel ezelőtt a Kossuth téren. Az akkori március 15-i megemlékezés a rendszerváltás fontos mozzanata volt.","shortLead":"„Azt a csődtömeget, amit a politikai hatalom birtokosai felhalmoztak nekünk, nem csak fiatalként, hanem apaként és...","id":"20190315_Harminc_eve_ezen_a_napon_szazezrek_voltak_az_utcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885738bc-93e5-4e6d-a5d3-603f649649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ab07-f1c3-47ac-b093-3087f668b70b","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Harminc_eve_ezen_a_napon_szazezrek_voltak_az_utcan","timestamp":"2019. március. 15. 07:00","title":"Harminc éve ezen a napon százezrek voltak az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","shortLead":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","id":"20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2a2a7b-1c88-44d7-b895-4867f808ec52","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Lesz csúcsrangadó az EL-negyeddöntőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33593b2d-f2a1-48e6-98d0-c05113deb440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárt-vita árnyékában elsősorban Közép-Európa, a lengyelek és nyilván a magyarok szabadságáról beszélt Orbán Viktor a nemzeti ünnepen, de az aktuálpolitika feltűnően háttérbe szorult. Az ellenzék nagyon sok beszéddel és tizenkét ponttal készült közös nagygyűlésére. Közös kiáltványt tettek közzé, majd a Kossuth térre vonultak a tüntetés végén. A nap zárásaként Hadházy Ákos független képviselő mintegy száz emberrel az MTVA székházához vonult.","shortLead":"A Néppárt-vita árnyékában elsősorban Közép-Európa, a lengyelek és nyilván a magyarok szabadságáról beszélt Orbán Viktor...","id":"20190315_Orban_ellenzek_marcius_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33593b2d-f2a1-48e6-98d0-c05113deb440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ebec6-67c7-4d2e-97a0-6693ad21fd40","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Orban_ellenzek_marcius_15","timestamp":"2019. március. 15. 10:00","title":"Az ellenzéki képviselők kitűzték a parlamentre a kiáltványukat, Hadházy az MTVA-hoz gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f29100a-56de-454a-b75e-4d5b79f4bcec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakláncokat és tarsolyokat is árult. ","shortLead":"Nyakláncokat és tarsolyokat is árult. ","id":"20190315_Budahazy_Gyorgy_kezmuves_standot_nyitott_az_unneplok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f29100a-56de-454a-b75e-4d5b79f4bcec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def25ff8-648c-46dc-94a5-78d2f09f58c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Budahazy_Gyorgy_kezmuves_standot_nyitott_az_unneplok_kozott","timestamp":"2019. március. 15. 09:54","title":"Budaházy György kézműves standot nyitott az ünneplők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a Holdra egy férfi lépett elsőként, könnyen lehet, hogy a Marsot már egy női asztronauta fogja meghódítani.","shortLead":"Míg a Holdra egy férfi lépett elsőként, könnyen lehet, hogy a Marsot már egy női asztronauta fogja meghódítani.","id":"20190315_nasa_mars_hold_jim_bridenstine_noi_urhajos_asztronauta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b27933-df43-43ca-b40f-345efe25a9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_nasa_mars_hold_jim_bridenstine_noi_urhajos_asztronauta","timestamp":"2019. március. 15. 12:03","title":"Úgy fest, egy nő lesz az első lakos a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője még a zászlófelvonás előtt próbálta szóra bírni őket, sikertelenül.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője még a zászlófelvonás előtt próbálta szóra bírni őket, sikertelenül.","id":"20190315_Tordai_Bence_odasetalt_Koverhez_es_Aderhez_hogy_a_szabadsagrol_es_egyenlosegrol_erdeklodjon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a993a9c-4c95-40b8-bc95-8052f591f60b","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Tordai_Bence_odasetalt_Koverhez_es_Aderhez_hogy_a_szabadsagrol_es_egyenlosegrol_erdeklodjon__video","timestamp":"2019. március. 15. 11:18","title":"Tordai Bence odasétált Kövérhez és Áderhez, hogy a szabadságról és egyenlőségről érdeklődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","shortLead":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","id":"20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee67dc-3ced-4d07-a337-2d0e2f649d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","timestamp":"2019. március. 16. 19:14","title":"A sárgamellényesek felgyújtottak egy bankot Párizsban, a tűzoltók gyereket is mentettek a házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán viszont nem láthatta, még az este leslagozták azokat.","shortLead":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán...","id":"20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa871430-68bf-45db-9d60-6b20723f983a","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Gyorsan eltüntették a Momentum üzeneteit, amiket Orbánnak címeztek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]