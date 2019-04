Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az MSZP nem volt hajlandó elárulni, melyik plakátcégnél hirdet az EP-kampányban, azonban az egyik plakát keretén lévő felirat lebuktatta. Eszerint az MSZP-Párbeszéd plakátok ugyanúgy a Publimontnál jelentek meg, mint a Mi Hazánk Mozgalom hirdetései, ahol Novák Előd bevallása szerint 20 ezer forint egy plakáthely. Ehhez képest a DK ötszörös áron hirdet, máshol. Megnéztük, kinek milyen lehetőség jutott.","shortLead":"Az MSZP nem volt hajlandó elárulni, melyik plakátcégnél hirdet az EP-kampányban, azonban az egyik plakát keretén lévő...","id":"20190412_Plakatugy_a_legkinosabb_tarsasagba_kerulhetett_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73306c58-6e1b-4546-ad26-c0e9699ef19c","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Plakatugy_a_legkinosabb_tarsasagba_kerulhetett_az_MSZP","timestamp":"2019. április. 12. 06:30","title":"A számára legkínosabb társaságba kerülhetett az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkról van szó, ami 10 óráig tart. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkról van szó, ami 10 óráig tart. ","id":"20190412_Sztrajkolnak_a_keletpesti_Metro_aruhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c18dca-34b2-459d-8d63-13adff96ea66","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Sztrajkolnak_a_keletpesti_Metro_aruhazban","timestamp":"2019. április. 12. 08:55","title":"Sztrájkolnak a kelet-pesti Metro áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Abból is látszik, hogy nem dőltek be a fiatalok a szülésre felszólító kormánypropagandának, hogy a választási propaganda visszatért a régi, jól bevált migránsozó félelemkeltéshez. Vélemény.","shortLead":"Abból is látszik, hogy nem dőltek be a fiatalok a szülésre felszólító kormánypropagandának, hogy a választási...","id":"20190412_Gyarmathy_Eva_Bebibiznisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1132e783-b887-48c7-a298-d32733d16c0e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Gyarmathy_Eva_Bebibiznisz","timestamp":"2019. április. 12. 08:10","title":"Gyarmathy Éva: Bébibiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","shortLead":"Több mint kétezer település szerepel a listán.","id":"20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a139fbe-6118-47ac-9fcc-a03598ceeb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190412_Kozzetette_a_kormany_hol_erheto_el_a_falusi_csok","timestamp":"2019. április. 12. 11:43","title":"Közzétette a kormány, hol érhető el a falusi csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","shortLead":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","id":"20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5adcb2-b6b9-40f7-b930-5f34a66d43ab","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","timestamp":"2019. április. 12. 10:03","title":"Ab: Elvehetik a gyereket az oltásellenes szülőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","shortLead":"A Sundance Filmintézet rögtön elhatárolódott Sterling Van Wagenentől. ","id":"20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8a5591-2074-4e29-941c-c0aa78ecb062","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Gyerekmolesztalas_vad_Sundance_Sterling_Van_Wagenen","timestamp":"2019. április. 12. 16:45","title":"Gyerekmolesztálással vádolják a Sundance egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten. Az MTI kiprovokál két, politikailag hasznosítható szót az Európai Bizottság szóvivőjétől, majd hagyja, hogy azt a kormány embere igyekezzen rémhírek tálalása mellett szavazatra váltani. És persze beszámol róla.","shortLead":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten...","id":"20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d775a8-ca2e-422d-99aa-853422443d64","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","timestamp":"2019. április. 12. 11:12","title":"Kínos percek: Az MTI akkor is kiszolgálja a kormányt, ha Brüsszelben megszégyenül tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]