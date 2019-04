Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most, hogy a Mahir úgy döntött, kitiltja hirdetőoszlopairól a HVG plakátjait, olvasóinkhoz fordulunk a kéréssel: juttassuk el közösen mindenkihez hetilapunk címlapját!","shortLead":"Most, hogy a Mahir úgy döntött, kitiltja hirdetőoszlopairól a HVG plakátjait, olvasóinkhoz fordulunk a kéréssel...","id":"20190425_Mutassa_meg_Magyarorszagnak_a_HVG_cimlapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f9770-866b-41a0-9a6d-c4b1fdffd779","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Mutassa_meg_Magyarorszagnak_a_HVG_cimlapjat","timestamp":"2019. április. 25. 13:30","title":"Mutassa meg Magyarországnak a HVG címlapját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","shortLead":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","id":"20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904a46e-b606-404f-b63e-ffc37cf7a23e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","timestamp":"2019. április. 25. 07:24","title":"Pont háromszáz éve jelent meg a világ egyik legismertebb könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG címlapjai, illetve a címlapokból készült utcai plakátjai évtizedek óta csipkedik, kritizálják a közélet visszásságait, s ezzel közvetve a mindenkori politikai hatalmat is. Számtalan olyan címlap futott ki a szerkesztőségből, mely bosszanthatta az éppen regnáló kormányt, vagy annak tagjait. A mostani politikai hatalom eljutott odáig, hogy ezt megelégelve, piaci intézkedésnek álcázott cenzúrával eltakaríttatta a HVG címlapjait a hirdetőoszlopokról. Ahogy a lap aktuális címlapja fogalmaz: Berágtak. Az biztosnak tűnik, hogy nem a Rogán Cecíliát pénzből hajlított hajcsavarókban ábrázoló múlt heti plakát volt az egyedüli ok, mely miatt a HVG nemkívánatos lett a közterületen. De vajon melyik címlapja miatt rágott be leginkább a Fidesz a HVG-re? Ön szerint? Mutatjuk az esélyeseket. Szavazzon! ","shortLead":"A HVG címlapjai, illetve a címlapokból készült utcai plakátjai évtizedek óta csipkedik, kritizálják a közélet...","id":"20190425_HVG_cimlap_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b7d9f0-2b79-4a32-bc68-060c0be932eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_HVG_cimlap_szavazas","timestamp":"2019. április. 25. 10:35","title":"Melyik címlapon rágott be leginkább a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c376855-a624-4b5c-b9a3-8bd6a2f1d477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor egy nagy divatcéggel is leszerződött még januárban, így a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból lesz egy speciális változat is.","shortLead":"A Honor egy nagy divatcéggel is leszerződött még januárban, így a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból lesz egy speciális...","id":"20190425_honor_honor_20_honor_20_pro_okostelefon_moschino_divatmarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c376855-a624-4b5c-b9a3-8bd6a2f1d477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636d768-87d9-4c45-8999-d6eaa377947e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_honor_20_honor_20_pro_okostelefon_moschino_divatmarka","timestamp":"2019. április. 25. 19:33","title":"Újabb meglepetés: speciális változat is készül majd a Honor 20-ból és a Honor 20 Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446b3b30-071e-4858-a65b-fc7500df993d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"PIKK néven jöhet létre kiberbiztonsági csúcsszerv a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül. ","shortLead":"PIKK néven jöhet létre kiberbiztonsági csúcsszerv a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül. ","id":"20190425_titokban_szervezi_a_kormany_magyarorszag_kiber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=446b3b30-071e-4858-a65b-fc7500df993d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ecd8c9-e80a-4099-8bd5-71b81854700c","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_titokban_szervezi_a_kormany_magyarorszag_kiber","timestamp":"2019. április. 25. 17:00","title":"Titokban szervezi a kormány Magyarország legkeményebb kibervédelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","shortLead":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","id":"20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245f40d-f87e-4f4f-9dc5-530dcccbba44","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. április. 26. 05:16","title":"Május 2-án érkezik Budapestre Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675894f-eadb-4c12-b597-d4d899727327","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat a Williams F1-es csapata.","shortLead":"Az áldozat a Williams F1-es csapata.","id":"20190426_forma_1_azerbajdzsan_baku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b675894f-eadb-4c12-b597-d4d899727327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc004e4e-15af-47d5-83fd-ae1e5508becc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_forma_1_azerbajdzsan_baku","timestamp":"2019. április. 26. 12:13","title":"Elképesztő baki miatt lefújták a bakui F1-es szabadedzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]