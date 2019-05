Két és fél óra kellett Fucsovicsnak a továbbjutáshoz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","shortLead":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","id":"20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b235412d-4b02-4353-b79a-6d9eb3ace176","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","timestamp":"2019. május. 01. 16:15","title":"Pompeo: Lehetséges az amerikai katonai beavatkozás Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","shortLead":"A dublini viaszmúzeumban a vastrónon ül Daenerys. Vagy legalábbis egy kicsit rá hasonlító szőke nő.","id":"20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcec4d-7465-4528-a509-ccacf9f6f96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c0d5a-6a1f-4a33-8235-eb481d0dfa05","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Persze_hogy_van_mar_viaszszobor_a_Sarkanyok_Anyjarol_De_leginkabb_rohogni_lehet_rajta","timestamp":"2019. április. 30. 10:31","title":"Persze, hogy van már viaszszobor a Sárkányok Anyjáról. De leginkább röhögni lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f19b7b-a60c-4fe2-b921-b20aac508de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a napokban mutatta be legújabb fejlesztését, a Serót, ami kialakításában olyasmi, mint egy okostelefon, de valójában egy tévé.","shortLead":"A Samsung a napokban mutatta be legújabb fejlesztését, a Serót, ami kialakításában olyasmi, mint egy okostelefon, de...","id":"20190430_samsung_sero_okostelevizio_fuggoleges_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f19b7b-a60c-4fe2-b921-b20aac508de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52a7ac-bc6e-41eb-87b0-02ac41ce9e0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_samsung_sero_okostelevizio_fuggoleges_video","timestamp":"2019. április. 30. 08:03","title":"A Samsung azt mondja, ez már a jövő tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Takács Bence Kötcsén sietett a miniszterelnök segítségére, amikor pörkölttel leette ingét. A tévénézők számára az M1 és az M5 képernyőjéről lehet ismerős.","shortLead":"Takács Bence Kötcsén sietett a miniszterelnök segítségére, amikor pörkölttel leette ingét. A tévénézők számára az M1 és...","id":"20190430_A_TV2hoz_igazolt_az_ember_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670bacb1-393d-47ae-9849-f6a17f7dd0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fb15e-1809-4372-850b-7d511927a732","keywords":null,"link":"/elet/20190430_A_TV2hoz_igazolt_az_ember_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","timestamp":"2019. április. 30. 13:11","title":"A TV2-höz igazolt az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","shortLead":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","id":"20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d759d4-163a-4520-b529-f47bef7751e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","timestamp":"2019. április. 30. 19:03","title":"Sertésekben akarnak emberi hasnyálmirigyet növeszteni japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c66dc2-ff92-42c4-966d-06529b282443","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Miskolc külterületén, a Bükk-hegység lábánál, egy alapítvány újabb és újabb telkeket vásárol, hogy szociális szolgáltatást és lakhatást nyújtson több tucat fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű és autista felnőttnek. Megnéztük, milyen az, amikor mindenkinek helye és dolga van.","shortLead":"Miskolc külterületén, a Bükk-hegység lábánál, egy alapítvány újabb és újabb telkeket vásárol, hogy szociális...","id":"20190430_Szimbiozis_Alapitvany_Miskolc_Barathegyi_Majorsag_fogyatekkal_elok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26c66dc2-ff92-42c4-966d-06529b282443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8422c8-6e11-4444-a146-5200e39dd8a4","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Szimbiozis_Alapitvany_Miskolc_Barathegyi_Majorsag_fogyatekkal_elok","timestamp":"2019. április. 30. 11:25","title":"Ahol a fogyatékossággal élők nem csak a falat nézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sz. Andrást megműtötték, és az intenzív osztályon kezelték, de életét nem sikerült megmenteni. ","shortLead":"Sz. Andrást megműtötték, és az intenzív osztályon kezelték, de életét nem sikerült megmenteni. ","id":"20190430_Meghalt_a_szombati_szentendrei_baleset_ujraelesztett_serultje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8270635-255c-46f7-b9fb-b47ffa7fbd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Meghalt_a_szombati_szentendrei_baleset_ujraelesztett_serultje","timestamp":"2019. április. 30. 18:13","title":"Meghalt a szombati szentendrei baleset újraélesztett sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]