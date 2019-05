Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc160229-6a18-48ed-8ec2-ed92c0387db2","c_author":"Radovits Dávid","category":"cegauto","description":"Ötven különleges old-timer sorakozik fel a Tagore sétányon és a Vitorlás téren.","shortLead":"Ötven különleges old-timer sorakozik fel a Tagore sétányon és a Vitorlás téren.","id":"20190504_Balatonfured_Concours_dElegance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc160229-6a18-48ed-8ec2-ed92c0387db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc1702-5dad-4055-9450-fe0bc2137ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Balatonfured_Concours_dElegance","timestamp":"2019. május. 04. 08:11","title":"Autóbolondoké most Balatonfüred - Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás szintjére emelkedő üldözés következtében milliók kényszerültek otthonuk elhagyására, illetve menekülésre – áll a Jeremy Hunt brit külügyminiszter által készíttetetett jelentésben.","shortLead":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás...","id":"20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad45f19-e281-4c17-97ed-0551c9191e81","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","timestamp":"2019. május. 03. 12:05","title":"Népirtáshoz kezd hasonlítani a keresztények üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Elutasították egy házát eladó tulajdonos panaszát, akire azért vetettek ki a szerinte jogosnál több adót, mert nem tudta minden kiadását áfás számlával igazolni. Az Alkotmánybíróság nem tartja alaptörvény-ellenesnek, ha azzal kötik meg a bíróság kezét, hogy nem fogadhat el bármilyen bizonyítékot.","shortLead":"Elutasították egy házát eladó tulajdonos panaszát, akire azért vetettek ki a szerinte jogosnál több adót, mert nem...","id":"20190503_alkotmanybirosag_nav_koltseg_szamla_birosag_alaptorveny_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010fb0a-bbc6-492f-ab29-634c7f20eead","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_alkotmanybirosag_nav_koltseg_szamla_birosag_alaptorveny_ado","timestamp":"2019. május. 03. 16:09","title":"Nem alkotmánysértő, hogy az adóhivatal csak a számlával igazolt költséget ismeri el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra kényszerítette őt, hogy csókolja meg az őt tápláló anyaföldet. A nagy felháborodást kiváltott incidensről videó is készült.","shortLead":"A májusi ünnepek után elbocsátják azt az orosz óvodavezetőt, aki térdre kényszerítette az egyik óvodást, és arra...","id":"20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fbbb733-26e8-4274-a27e-e1fd8f064960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714b2c8e-81cd-4fe7-a503-4076a79ebb21","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Megcsokoltattak_Krasznodarban_a_foldet_a_nem_eleg_hazafias_ovodassal","timestamp":"2019. május. 03. 13:28","title":"Megcsókoltatták Krasznodarban a földet a nem elég hazafias óvodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt eljárás indul ellene. A 29 éves férfi tette után megszigorítják a műemlék őrzését, és lehet, hogy feketelistát is összeállítanak a tetten ért turistákról.","shortLead":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt...","id":"20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3d8926-620b-4778-9e76-03690f133a42","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","timestamp":"2019. május. 03. 17:01","title":"Egy magyar miatt szigorítják meg a Colosseum őrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Felemás eredményeket hoznak vagy visszhangtalanok a politikusi coming outok. A Fidesz nem teszi ugyan nyílt ellenséggé a melegeket, de kizárólag negatív értelemben beszél róluk.","shortLead":"Felemás eredményeket hoznak vagy visszhangtalanok a politikusi coming outok. A Fidesz nem teszi ugyan nyílt ellenséggé...","id":"201918__politikusi_coming_outok__ungar_peter__celtablak__lassu_olvadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df62260-c2ae-48fd-a520-0ba68e1ba2e4","keywords":null,"link":"/elet/201918__politikusi_coming_outok__ungar_peter__celtablak__lassu_olvadas","timestamp":"2019. május. 04. 07:00","title":"Orbán azt mondja a melegekről, amit a magyar társadalom gondol, és közben összekacsint a homofóbokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban bevetnek mesterlövészeket is.\r

\r

","shortLead":"Ez 434 embert jelent idén, ami rekord, és 20 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. A rendőrségi akciókban...","id":"20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231b2636-7e8d-4069-8ef8-15862928edd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edefcf9-5370-429b-ad5e-0903ac13f095","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Sokkolo_napi_atlag_ot_embert_olnek_meg_a_rendorok_Rioban","timestamp":"2019. május. 03. 20:06","title":"Sokkoló: napi átlag öt embert ölnek meg a rendőrök Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f92e79-bfb8-470c-b7e1-f6e7eb0e83bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbinál nagyobb, húszmillió dolláros jóvátételt fizet az amerikai Minneapolis városa. A pénzt annak az ausztrál nőnek a családja kapja, akit egy szolgálatban lévő rendőr ölt meg még 2017-ben. A rendőrt kedden mondta ki bűnösnek az illetékes bíróság.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb, húszmillió dolláros jóvátételt fizet az amerikai Minneapolis városa. A pénzt annak...","id":"20190504_20_millio_dollaros_jovateteli_penz_kap_a_gyilkos_rendor_aldozatanak_csaladja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f92e79-bfb8-470c-b7e1-f6e7eb0e83bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c2db2-0fa6-4be3-b359-859090c9f660","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_20_millio_dollaros_jovateteli_penz_kap_a_gyilkos_rendor_aldozatanak_csaladja","timestamp":"2019. május. 04. 11:59","title":"20 millió dolláros jóvátételi pénz kap a gyilkos rendőr áldozatának családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]