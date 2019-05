Az Atletico Madrid kevesebb mint két éve átadott stadionja az utolsó állomás a 2018-19-es Bajnokok Ligája-idényben, de sok év után először spanyol csapat nélkül: az angol bajnoki második és negyedik, a Liverpool és a Tottenham lép pályára a Wanda Metropolitanóban.

Mindkét csapat rögös utat járt be a hazai és a nemzetközi porondon is, a döntőnek azonban komolyabb sérülések nélkül vágnak neki, Kane, Salah és Firmino is várhatóan a pályán lesz. A tapasztalat és az idény végén mutatott forma a Liverpoolnak kedvez, ennek ellenére kiélezett csata várható a modern futball két kiemelkedő edzője, Jürgen Klopp és Mauricio Pochettino csapatainak összecsapásán.

Isztambuli csoda vagy kijevi katasztrófa várja a Liverpoolt?

Kapuson elbukott BL-döntő, korai Ligakupa- és FA-kupa kiesés, előnyből elvesztett bajnoki cím – a Liverpool elmúlt egy éve a részsikerek ellenére sem volt felhőtlen. Ráadásul Jürgen Klopp is úgy érkezett Liverpoolba 2015-ben, hogy „ha négy éven belül nem nyernek semmit, elmegy Svájcba edzősködni”. De mielőtt a döntőket valahogy rendre elbukó német edző belevetné magát a zürichi repjegyek keresésébe, érdemes kicsit mégis beszélni a csapatáról.

Steven Gerrard, az angol FC Liverpool csapatkapitánya emeli fel a trófeát társaival ünnepelve, miután a csapat legyõzte az olasz AC Milant a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében az isztambuli Atatürk stadionban 2005. május 25-én © AFP / Filipo Monteforte

Ugyanis ez a Liverpool az elmúlt évtized, de talán a 21. század legerősebb csapata a Mersey-parton, sőt ha a játékoskeretet nézzük, még a 2005-ös isztambuli csodacsapatnál is jóval előrébb járnak. A tavaly éppen a BL-döntőben nevetségessé váló kapus, Loris Karius idén még a meccs közelébe sem merészkedik, cserébe Alisson Becker és a Virgil van Dijk vezette védelem jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a vörösök a legtöbb kapott gól nélküli meccset hozzák le a Premier League-ben.

Lorius Karius gólt kap a 2018-as döntőn © AFP / Sergei Supinsky

Elől pedig hasonlóan jó a helyzet: Mohamed Salah és Sadio Mané 22-22 góllal az angol bajnokság legeredményesebb játékosai voltak, ráadásul a döntőre felépült Roberto Firmino is, így összeállt a szezonban ismét ellenállhatatlan csatárhármas is. A középpályán azonban nincs szó ilyen világsztárokról, sőt, Naby Keita sérülés miatt pályára sem léphet szombaton. Ezt a csapatrészt amúgy rengeteget bírálták a kreativitás hiánya miatt (főként Philippe Coutinho távozása óta), ám a várhatóan Fabinhóval, Jordan Hendersonnal és Georginio Wijnaldummal felálló középső sor rendkívül kemény a presszingben, igyekszik magasan megállítani az ellenfelet, labdáival pedig kitömni a csatárokat.

Kritikaként felhozható volt még korábban a keret „mélységének” hiánya, vagyis a gyengébb cserepad, bár a Barcelona elleni visszavágó óta valahogy erről is kevesebb szó esik.

Nem csak a kiemelkedő játékosoknak köszönhető azonban a Liverpool közelmúltbeli feltámadása. Az amerikai sportokban évtizedek óta bevett szokás a játékosok és a meccsek matematikai, statisztikai alapú elemzése. Az európai futballban is megjelent ez a technológia, és kevés csapat tudta ezt jobban a saját javára fordítani, mint a Liverpool. A The New York Times számolt be Ian Graham, a Pool adattudósának munkájáról nemrégiben. A Cambridge-ben végzett szakember minden egyéni- és csapatstatisztikát elemez, hogy a szerencsefaktort kiküszöbölve, objektívan tudjon nyilatkozni a teljesítményről. A walesi Graham nélkül a korábban említett Keita és Salah például sosem játszott volna a Liverpoolban. Más kérdés, hogy a sikert sem szabad csupán a tudomány számlájára írni. A matematika sosem kerül be az öltözőbe, az elmúlt 1-2 év sikerei az adatok és Jürgen Klopp szakértelmének ötvözeteként születtek meg.

Jürgen Klopp © AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Mindez persze nem jelentette azt, hogy a Liverpool átgyalogolt volna Európán. A csoportkörből csak jobb gólkülönbséggel és egy hatalmas Alisson-védéssel jutott a legjobb 16 közé, és bár a Bayern Münchent és a Portót mondhatni könnyedén ütötte ki, a Barcelona ellen egy, a 2005-ös isztambuli BL-döntővel egy lapon emlegethető csodát hajtott végre (a 0-3-as barcelonai odavágót követően otthon 4-0-ra győzve), ráadásul tette mindezt úgy, hogy rengetegen hiányoztak a csapatból.

A szezonban amúgy oda-vissza megverték a Tottenhamet, illetve számottevő BL-rutinnal is inkább csak Klopp csapata rendelkezik, így a Liverpool szombaton kárpótolhatja szurkolóit a tavalyi döntő katasztrófájáért.

A Liverpool várható kezdőcsapata: Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum – Szalah, Firmino, Mané

Pochettino házi receptje küldi szokatlan londoni vitrinbe a BL-serleget?

„Az egyetlen hely, ahol Bajnokok Ligája meccset játszanak Londonban” - ez állt a szezon elején az elmúlt évtizedben jóindulattal is csak az angol főváros harmadik számú csapatának nevezhető Tottenham reklámjain. És egy adott ponton most is nagyon rosszul festett a kép: az ominózus plakáton ábrázolt új Spurs stadion ősszel még távol volt az átadástól, a csoportkörből pedig még a Liverpoolnál is neccesebben jutottak tovább, konkrétan azért, mert több gólt lőttek az Internél.

Az egyenes kiesési szakaszban a Dortmundot simán, a Manchester Cityt az utolsó perces videóbírós ítélettel, az Ajaxot pedig egy elképesztő második félidős londoni roham után (és szintén a hosszabbításban) verte a Spurs. Mindezt egy olyan szezonban, ahol a Tottenhamnek a Premier League megnyerésének látszólagos esélyéből csupán egy negyedik hely lett, a bajnokik több mint harmadát pedig elveszítették. És mégis, a Tottenham most (történelmében először) ott van a BL-döntőben, és nem is esélytelen.

Christian Eriksen és Kieran Trippier ünnepli Lucas Moura, a Tottenham brazil támadója gőztes gólját az Ajax Amsterdam ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, Amszterdamban, a Johan Cruyff Arenában 2019. május 8-án © AFP / Adrian Dennis

Abban, hogy a londoniak idáig jutottak, hatalmas szerepe van edzőjüknek, Mauricio Pochettinónak. Az egykori argentin válogatott védőt közvetlen stílusa és játékosmenedzselése emeli ki: a Spurs 2018 januárja óta nem szerződtetett új játékost, mégis előrelépést tudott mutatni. A barátai és ismerősei által is lelkiismeretesnek és harcos szelleműnek tartott Pochettino meccsek közben előszeretettel okoz problémát az ellenfeleknek a formáció változtatásával, és - a Poolhoz hasonlóan -, előnyben részesíti a letámadásra épülő támadófutballt. Ehhez kedvenc fegyvere Harry Kane, aki papíron felépült ugyan a döntőre bokaszalag-sérüléséből, de szakértők szerint nem lenne szerencsés bevetni a kezdőben.

Igaz, pár hete már bebizonyosodott, hogy ő sem pótolhatatlan: Lucas Moura mesterhármassal helyettesítette, így lőtte döntőbe a londoniakat. Az argentin menedzsert egyébként siker esetén sem szerez felhőtlen örömöt játékosainak: állítása szerint ha a Spurs véghez viszi a Bajnokok Ligája-csodát, akkor mindenképp elhagyja az együttest.

© AFP

A Tottenham nem úgy érkezik az idei fináléra, mint a Liverpool a tavalyira. Nincs osztálykülönbség a két csapat között, és hiába került a kezdőcsapatuk harmadannyiba, mint ellenfelüké, Pochettino elmúlt öt, illetve leginkább másfél éves munkája maximálisan megtérülhet, ha Chelsea a 2012-es győzelme után újra Londonba kerülne a Bajnokok Ligája-trófea.

A Tottenham várható kezdőcsapata: Lloris – Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier – Sissoko, Alli, Eriksen – Szon, Kane, Moura

Érdekességek

- Egy Liverpool-szurkoló brit YouTuber megelégelte a brutális repülőjegy-árakat, és egy 40 font (15 ezer forint) értékű autót csapatkocsivá dekorálva indult el Madridba.

- A legkeményebb összecsapás talán nem is a pályán lesz: az angol beIN Sports közvetítésében együtt fog részt venni a Premier League-ben hosszú évekig rivalizáló és egymást sértegető José Mourinho és Arsene Wenger.