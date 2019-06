Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves székesfehérvári férfit gyanúsítanak - közölte a megyei rendőr-főkapitányság vasárnap a honlapján.","shortLead":"Halálra késeltek egy 28 éves kálozi férfit a Fejér megyei Nádasdladányban, a bűncselekmény elkövetésével egy 22 éves...","id":"20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc37246e-13b9-46e4-a917-29ba506339cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Halalra_keseltek_egy_ferfit_Nadasdladanyban","timestamp":"2019. június. 02. 10:02","title":"Halálra késeltek egy férfit Nádasdladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1863ed9b-2961-4935-875b-4a1f85d62c9b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Az ötletgazda magyar vállalkozó biztos abban, hogy nagy üzlet lesz a robotgyártás, ezért fog bele. Ha minden jól megy, idén őszre kész a prototípus. ","shortLead":"Az ötletgazda magyar vállalkozó biztos abban, hogy nagy üzlet lesz a robotgyártás, ezért fog bele. Ha minden jól megy...","id":"20190602_robotgyartas_robot_csizmazia_tibor_robotpincer_budapest_vendeglatas_kavezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1863ed9b-2961-4935-875b-4a1f85d62c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d767f-9324-4e13-9e07-6887b9e5c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_robotgyartas_robot_csizmazia_tibor_robotpincer_budapest_vendeglatas_kavezo","timestamp":"2019. június. 02. 10:00","title":"Kihozta, nem löttyintette ki – vizsgáztattuk egy budapesti kávézó robotpincérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP-P (Párbeszéd) közös jelöltjeként Jávor Benedek nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, talán ő a szövetség legnagyobb kárvallottja, pedig az Európai Parlament egyik legaktívabb képviselője volt az elmúlt öt évben. Most állást keres, és tervezi, hogy erőteljes klímakampányba kezd. Ez a hvg.hu podcastja, a Fülke.","shortLead":"Az MSZP-P (Párbeszéd) közös jelöltjeként Jávor Benedek nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, talán...","id":"20190601_javor_benedek_fulke_europai_unio_ep_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934c13d-855b-4562-a6c1-446d88ac064f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_javor_benedek_fulke_europai_unio_ep_valasztas","timestamp":"2019. június. 01. 09:00","title":"Jávor Benedek a Fülkében: Tervezem a jövőmet, még nincs ajánlatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük a rendőröknek, végül a kiérkező mentők stabilizálták a férfit, és kórházba szállították.\r

\r

","shortLead":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük...","id":"20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebd326-8010-4f9d-8e56-8db2ea204654","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 14:21","title":"Életet mentettek a rendőrök szombat éjjel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van üzlet a magyar fociban, közel négymilliárdos profitot hozott tavaly a Videotonról Mol Vidire átkeresztelt csapat. ","shortLead":"Van üzlet a magyar fociban, közel négymilliárdos profitot hozott tavaly a Videotonról Mol Vidire átkeresztelt csapat. ","id":"20190601_Egy_ev_alatt_15szorosere_nott_a_Fehervar_FC_Kft_nyeresege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc45d376-6f77-4c42-a1e4-f3f45b7ba28b","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Egy_ev_alatt_15szorosere_nott_a_Fehervar_FC_Kft_nyeresege","timestamp":"2019. június. 01. 08:30","title":"Egy év alatt 15-szörösére nőtt a Fehérvár FC Kft. nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt 10 év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a gyűmölcstermesztésben, mondták el az illetékesek az RTL Klub Híradójának.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt 10 év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a gyűmölcstermesztésben...","id":"20190602_Nagyon_dragak_lesznek_a_gyumolcsok_a_sok_csapadek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f85bfbc-ec0b-4c7d-b4e7-21e50b6a610a","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Nagyon_dragak_lesznek_a_gyumolcsok_a_sok_csapadek_miatt","timestamp":"2019. június. 02. 20:21","title":"Nagyon drágák lesznek a gyümölcsök a sok csapadék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános forgalmi adó mértéke tizennyolcról öt százalékra csökken, emellett négy százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetni. Most a fürdősök jelentkeztek be a kedvezményért.","shortLead":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános...","id":"20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f035a-a664-470e-a717-183d587075b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","timestamp":"2019. június. 02. 11:12","title":"A hazai fürdősök is bejelentkeztek adócsökkentésért a kormánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04bc5fe-a027-42da-b153-bf1a6875699f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":" ","shortLead":" ","id":"20190602_A_BLdonto_legmeghatobb_pillanata_ez_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04bc5fe-a027-42da-b153-bf1a6875699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917578e-b1cf-4a09-af7a-93026274f738","keywords":null,"link":"/sport/20190602_A_BLdonto_legmeghatobb_pillanata_ez_volt","timestamp":"2019. június. 02. 14:33","title":"A BL-döntő legmeghatóbb pillanata ez volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]