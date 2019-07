Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak emiatt lehet érdekes.","shortLead":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak...","id":"20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05491c75-75e7-4bde-bbf0-4330ab5f3143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","timestamp":"2019. július. 12. 13:33","title":"Augusztusban jön a Huawei új rendszere, az EMUI 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat a közelmúlt egyik legrejtélyesebb eltűnési ügye. Eredmény azonban nincs, így továbbra sem tudni, mi lett a sorsa a 36 éve eltűnt Emanuela Orlandinak, egy vatikáni alkalmazott 15 éves lányának.","shortLead":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat...","id":"20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334fd73-5904-4446-a307-1003365fb71c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","timestamp":"2019. július. 11. 16:09","title":"“Nézd, merre mutat az angyal”: sírokat nyitottak fel a Vatikánban, de a 36 éves titok nem oldódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e809acac-788d-4bfe-93e2-af47b1efca75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők magánemberként megjelenő, csendes tömeget várnak a szerintük mindenkinek rossz törvénymódosítás elfogadása elleni tiltakozásképp.\r

\r

","shortLead":"A szervezők magánemberként megjelenő, csendes tömeget várnak a szerintük mindenkinek rossz törvénymódosítás elfogadása...","id":"20190711_Pentek_reggel_tiltakozo_demonstracio_lesz_a_Kossuth_teren_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e809acac-788d-4bfe-93e2-af47b1efca75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861a25b-3463-487b-bf91-67ad48cf3db7","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Pentek_reggel_tiltakozo_demonstracio_lesz_a_Kossuth_teren_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","timestamp":"2019. július. 11. 14:33","title":"Péntek reggel tiltakozó demonstráció lesz a Kossuth téren a köznevelési törvény módosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f26803e-3613-4328-b729-85a13279c03f","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel az ESET szakemberei.","shortLead":"Régebbi Windows-verziókra veszélyt jelentő, úgynevezett zero-day sebezhetőséget kihasználni tudó programot fedeztek fel...","id":"20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb6cc1a-888b-4c2f-9ada-35265ba1a399","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_regebbi_windows_verzio_serulekenyseg_exploit_sebezhetoseg","timestamp":"2019. július. 12. 09:33","title":"Régebbi Windows van a gépen? Veszélyes kártevőt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és felső kategóriás személyautókra, egyterűekre, terepjárókra, pick-upokra, áruszállítókra, valamint szervizelésükre.","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és...","id":"20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6b1a1-9fc6-48ca-a743-335b5c52b323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","timestamp":"2019. július. 11. 07:37","title":"Új autókat vesz az állam 82,5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Az iskola tulajdonjogát követelte annak alapítványától a győri püspökség, mielőtt Veres András püspök leváltotta az Apor igazgatóját. A hír felröppenését követően a püspök meghívta egy találkozóra a Szülői Munkaközösség tagjait, akiket korábban lekezelő hangvételű levélben oktatott ki. A találkozó eredményei számos kérdést felvetnek. ","shortLead":"Az iskola tulajdonjogát követelte annak alapítványától a győri püspökség, mielőtt Veres András püspök leváltotta...","id":"20190712_Apor_Vilmos_Romai_Katolikus_Iskolakozpont_Gyor_Veres_Andras_puspok_egyhazi_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ee7db8-277d-4dca-a402-119acdf08910","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Apor_Vilmos_Romai_Katolikus_Iskolakozpont_Gyor_Veres_Andras_puspok_egyhazi_iskola","timestamp":"2019. július. 12. 07:07","title":"A győri püspök az egyház méltóságát, a szülők az iskola értékeit féltették a találkozójukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f96e521-5b89-4ae1-9a1f-893db156e67a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben rongálás vétségének gyanúja miatt indult eljárás.","shortLead":"Az ügyben rongálás vétségének gyanúja miatt indult eljárás.","id":"20190712_Horogkereszteket_festettek_a_tapolcai_volt_zsinagoga_es_a_Fidesziroda_falara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f96e521-5b89-4ae1-9a1f-893db156e67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a780c65-6407-4480-a602-0cc7b8a766d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Horogkereszteket_festettek_a_tapolcai_volt_zsinagoga_es_a_Fidesziroda_falara","timestamp":"2019. július. 12. 14:28","title":"Horogkereszteket festettek a tapolcai volt zsinagóga és a Fidesz-iroda falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]