[{"available":true,"c_guid":"513073fe-f7d2-431c-ab96-34662566048a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Habarovszkban árad az Amur, Szibériában országnyi erdő ég.","shortLead":"Habarovszkban árad az Amur, Szibériában országnyi erdő ég.","id":"20190730_Tuz_es_viz_egyszerre_sujtja_Oroszorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513073fe-f7d2-431c-ab96-34662566048a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df8490-f264-43d6-a7ab-5bc98afd8780","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tuz_es_viz_egyszerre_sujtja_Oroszorszagot","timestamp":"2019. július. 30. 07:25","title":"Tűz és víz egyszerre sújtja Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","shortLead":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","id":"20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602d8b02-549d-4a2f-bf56-5d41d1db83a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","timestamp":"2019. július. 30. 13:05","title":"Az oroszok 38 százaléka meglenne Putyin nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn éves mélypontjára gyengült a forint, amelynek árfolyama így megközelítette a történelmi mélypontját. Azt, hogy merre visz tovább az útja, leginkább külföldön kell keresgélni.","shortLead":"Hétfőn éves mélypontjára gyengült a forint, amelynek árfolyama így megközelítette a történelmi mélypontját. Azt...","id":"20190730_forinfarfolyam_euro_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eaba2f-5131-40f9-a92c-db1eacb88913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_forinfarfolyam_euro_nyaralas","timestamp":"2019. július. 30. 13:28","title":"Gyengül a forint, aminek biztosan nem örülnek a nyaralók - de kell-e aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók elismerését az előző negyedévben.","shortLead":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók...","id":"20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bc6226-eb7e-4917-9085-6d03574a694d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","timestamp":"2019. július. 30. 13:03","title":"Véleményt mondtak az amerikaiak: ez most a legjobb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","shortLead":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","id":"20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec03fdaa-6afd-4648-a0e9-adad5b32633c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","timestamp":"2019. július. 30. 16:43","title":"Fogyasztóvédelmi eljárás indul Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","shortLead":"Nem jött be az ötlet, most fizetnie kell.","id":"20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9515db44-d752-494f-9bd4-1d7874801195","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Katy_Perry_egy_targyaloteremben_akarta_eloadni_a_Dark_Horset_hogy_cafolja_a_plagium_vadjat","timestamp":"2019. július. 30. 11:46","title":"Katy Perry egy tárgyalóteremben akarta előadni a Dark Horse-t, hogy cáfolja a plágium vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húszezer bejelentésre számítanak a biztosítók.","shortLead":"Húszezer bejelentésre számítanak a biztosítók.","id":"20190730_Ketmilliard_forintot_fujt_el_a_hetvegi_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e171df6-5a5e-475e-8fbc-de2bac4d66a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ketmilliard_forintot_fujt_el_a_hetvegi_vihar","timestamp":"2019. július. 30. 12:17","title":"Kétmilliárd forintot fújt el a hétvégi vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","shortLead":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","id":"20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81eaf113-a2d2-471c-87d8-306481d7120e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 30. 15:19","title":"Mérleghintákat szereltek az amerikai-mexikói határkerítésre, hogy együtt játszhassanak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]