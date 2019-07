Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","shortLead":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","id":"20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c66e64c-688c-4ba0-8002-4198c9ebb106","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. július. 29. 13:42","title":"Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e666c7-230e-4c44-bb86-342950897fab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég jól fizetnek érte és előzetes tapasztalatra sincs szükség, bár 21 évnél idősebbnek kell lenni és jogosítvány is szükséges. ","shortLead":"Elég jól fizetnek érte és előzetes tapasztalatra sincs szükség, bár 21 évnél idősebbnek kell lenni és jogosítvány is...","id":"20190728_Alomallas_Szupersportautokat_kell_felkutatni_Dubaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e666c7-230e-4c44-bb86-342950897fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4387ff1-76a8-4fee-a9b6-bf0a6db02ae0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Alomallas_Szupersportautokat_kell_felkutatni_Dubaiban","timestamp":"2019. július. 28. 19:50","title":"Álomállás? Szupersportautókat kell felkutatni Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","shortLead":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","id":"20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5501a10-b173-40a2-8e47-9952735fbde6","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","timestamp":"2019. július. 30. 09:32","title":"„És kapaszkodó kelletett, hát megfogtam egy feneket” – Lackfi Jánost megihlette Kenderesi Tamás ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","shortLead":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","id":"20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04db701f-e14a-4845-a2ad-17fcf765ddf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","timestamp":"2019. július. 29. 09:58","title":"Két kiadó inkább átadta az államnak a népszerű tankönyveik kiadási jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd47e4dd-d373-4a6f-8d73-63933eeda387","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szilovics Fanni az Instagramon posztolt egy közös képet a Dél-Koreában szexuális zaklatással megvádolt Kenderesi Tamással.\r

\r

","shortLead":"Szilovics Fanni az Instagramon posztolt egy közös képet a Dél-Koreában szexuális zaklatással megvádolt Kenderesi...","id":"20190729_Kenderesi_Tamas_baratnoje_rejtelyes_de_egyertelmu_uzenetet_kuldott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd47e4dd-d373-4a6f-8d73-63933eeda387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aabad9-235b-49e1-a964-fac62a2fc256","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Kenderesi_Tamas_baratnoje_rejtelyes_de_egyertelmu_uzenetet_kuldott","timestamp":"2019. július. 29. 14:44","title":"Kenderesi Tamás barátnője rejtélyes, de egyértelmű üzenetet küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, hogy a cég bérelt neki lakást is Budapesten.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, hogy a cég bérelt neki lakást is Budapesten.","id":"20190730_viking_sigyn_ukran_kapitany_jurij_c_ovadek_gyanusitas_birosag_kuria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe684f5-6ad7-490f-be24-538a33bd38a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_viking_sigyn_ukran_kapitany_jurij_c_ovadek_gyanusitas_birosag_kuria","timestamp":"2019. július. 30. 07:23","title":"A Viking fizette a Sigyn kapitányának óvadékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden automatát be kell jelenteni augusztustól.","shortLead":"Minden automatát be kell jelenteni augusztustól.","id":"20190729_Figyelmeztet_a_NAV_lejar_a_hatarido_az_automatak_bejelentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6c19-e622-465e-b0f4-92c760cb8969","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Figyelmeztet_a_NAV_lejar_a_hatarido_az_automatak_bejelentesere","timestamp":"2019. július. 29. 10:36","title":"Figyelmeztet a NAV: lejár a határidő az automaták bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","shortLead":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","id":"20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe9af0-f7ca-4abc-aa0c-676fe4f573b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:43","title":"Végrehajtók jelentek meg a lúgos orvos házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]