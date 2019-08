Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec641925-84f5-41a4-8854-f69267533ce1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli kabinban. ","shortLead":"Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli...","id":"20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec641925-84f5-41a4-8854-f69267533ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52246491-dd63-4782-b4ec-21c1ab52e6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:25","title":"Megdőlt a jégbenállás világcsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f78b8c-ab98-4162-b460-2ea8745d1840","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Külön tévéshow-t kapott a \"Leggyorsabb furgon a világon\" címmel. ","shortLead":"Külön tévéshow-t kapott a \"Leggyorsabb furgon a világon\" címmel. ","id":"20190810_Ilyen_gyorsan_meg_nem_szaguldott_korbe_furgon_a_Nurburgringen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f78b8c-ab98-4162-b460-2ea8745d1840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6be32e-98a9-438d-8d80-110302dfcc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ilyen_gyorsan_meg_nem_szaguldott_korbe_furgon_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:22","title":"Ilyen gyorsan még nem száguldott körbe furgon a Nürburgringen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár percről perce? A Sziget hatalmas buliözöne mögött óriási biztonsági struktúra áll, ezt néztük meg.","shortLead":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár...","id":"20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb78c06-1437-4c6e-9a90-3aacd9a0a22f","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:05","title":"Fegyveres fedett nyomozó is csápolhat ön mellett a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának, a Google-nek.","shortLead":"Egy hatalmas moszkvai demonstráció után az orosz médiahatóság felszólítást küldött a YouTube tulajdonosának...","id":"20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69920fd0-c85c-4e66-a52c-5fa2a69348ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Moszkva_raszolt_a_Googlera_hogy_ne_reklamozzon_a_YouTubeon_illegalis_esemenyeket","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:40","title":"Moszkva rászólt a Google-ra, hogy ne reklámozzon a YouTube-on \"illegális eseményeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Óriási volt a dugó.","shortLead":"Óriási volt a dugó.","id":"20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d053785a-4138-44c2-9c4b-08df146efec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ket_balesetben_het_auto_rohant_egymasba_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:11","title":"Két balesetben hét autó rohant egymásba az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki cigarettázni kezdett.","shortLead":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki...","id":"20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6272bf-121f-4ec8-82be-9714ceb7ed4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:31","title":"Rágyújtott egy cigire a felborult tartálykocsi mellett, 60 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző LED-fóliák a gyártó szerint első ránézésre inkább tűnnek sci-finek, mint kézzelfogható valóságnak: az átlátszó képernyők mögött minden tárgy látható marad, az üvegfelületekre ragasztható LED-fóliával pedig akár egész irodaházak alakíthatók digitális kijelzőfelületté.","shortLead":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző...","id":"20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd75da39-db25-47a3-9a77-bd68e49bc21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:03","title":"73%-ban átlátszót képernyőt dobott piacra az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","shortLead":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","id":"20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86cca33-6384-48ab-9dad-1d8c0c036745","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:03","title":"A világ legnagyobb békái olyan nagyok, hogy képesek saját tavat építeni maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]