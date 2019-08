Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – jelentette be a közelmúltban a Meteorológiai Világszervezet. A forró légtömegek az év hetedik hónapjában elérték Skandináviát és Grönlandot is, s ez többfelé erőteljes jégolvadást indított el. ","shortLead":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet...","id":"201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f52d9d-1c38-4e7e-a039-82426e7fc117","keywords":null,"link":"/itthon/201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:01","title":"Párizs az új Bagdad? Az idei nyár átírta a klímatérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is mintegy 1100 milliárd forintot költhetünk majd közlekedésre. A korábbiakkal ellentétben sokan szeretnék, hogy most Budapest legyen a fejlesztések fókusza – legalábbis ha megtartja a fővárost az októberi választásokon a kormány, az építőipar viszont a nyíltvonali vasútépítésben érdekelt. Összeszedtük, mit építenének uniós pénzből.","shortLead":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is...","id":"20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58781a-5c81-4de3-8132-ba7188d9de6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:56","title":"Metrót, HÉV-et, vasutat is kaphat Budapest, feltéve, hogy kormánykézen marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3d8c53-6319-4c24-ac17-7857d93ef66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gazdája lerakta a telefont, amikor hívták, a térfigyelő kamerák szerint három férfi vitte ki a térre a zsákot. ","shortLead":"A gazdája lerakta a telefont, amikor hívták, a térfigyelő kamerák szerint három férfi vitte ki a térre a zsákot. ","id":"20190829_Zsakban_talaltak_ra_egy_felholtra_vert_kutyara_a_Teleki_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3d8c53-6319-4c24-ac17-7857d93ef66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f52994f-8ef3-4723-8079-77788a5baa97","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Zsakban_talaltak_ra_egy_felholtra_vert_kutyara_a_Teleki_teren","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:13","title":"Zsákban találtak rá egy félholtra vert kutyára a Teleki téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiutazás és hamvasztás költségeit is fedezni tudják.","shortLead":"A kiutazás és hamvasztás költségeit is fedezni tudják.","id":"20190830_Segitettek_az_adomanyozok_melto_bucsut_vehet_a_csalad_a_Gran_Canarian_vizbe_fulladt_magyar_ferfitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c241ec-ec8c-4519-ae16-3d1cff77e3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Segitettek_az_adomanyozok_melto_bucsut_vehet_a_csalad_a_Gran_Canarian_vizbe_fulladt_magyar_ferfitol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:54","title":"Segítettek az adományozók, méltó búcsút vehet a család a Gran Canarián vízbe fulladt magyar férfitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","id":"20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25baa44-9400-47a5-aa53-345319bc77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:30","title":"Fának csapódott és kiégett egy autó Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","shortLead":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","id":"20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca9e48f-25f6-45af-92b5-23776c0b3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:36","title":"Ufókra nem vadászik az amerikai űrparancsnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","shortLead":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","id":"20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8dac83-01c6-42b5-8b7d-d4e8acdab46d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:02","title":"Fegyverekkel megpakolt kocsival érkező törököt fogtak Rajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","shortLead":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","id":"20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaa3d29-5982-4ee7-9f97-4871e4072292","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:30","title":"Drágábban vehetjük meg az amerikai rakétákat, mint Lengyelország és Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]