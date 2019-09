Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük. Főállatorvos: Ha csak felmerül a pestis gyanúja, le fogják ölni a disznókat
2019. szeptember. 09. 06:30

Több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely nagyobb szabadságot adna a szülőknek az iskolai hiányzások igazolásában. Egy gyerekorvos indította el ezt, aki megunta, hogy a rendelési idejének harmada felesleges adminisztrációra megy el. A petíciót ma juttatják el az Emberi Erőforrások Minisztériumába.
A gyerekem műtétéről dönthetek, de a megfázását nem igazolhatom?
2019. szeptember. 09. 15:10

Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük miatt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombat este a Twitteren.
Trump megint a Twitteren üzente meg, hogy ez így nem megy
2019. szeptember. 08. 09:21

A jó öreg 2107-essel eddig kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg. Alaposan meg is kérik az árát. Alig használt kocka Lada keresi új gazdáját, OT-rendszámmal
2019. szeptember. 08. 06:41

Az Apple robotasszisztense nem akar tudni a Tienanmen tér történetéről sem.
Lapít Siri, ha politikáról kérdezik
2019. szeptember. 08. 11:29

Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.
Külföldön élő és börtönben ülő nyugdíjasoknak is jár a rezsiutalvány
2019. szeptember. 09. 15:12

Egy brit állampolgárt gyanúsít a rendőrség.
Elkapták a rongálót, aki megtaposta a mentők autóit
2019. szeptember. 09. 14:35

A Markó utcában sétált egy társaság, amikor egyikük felmászott a parkoló autók tetejére. Őt keresi a rendőrség a mentősök autóinak megrongálása miatt
2019. szeptember. 07. 20:29