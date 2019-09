Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati hirdetések felé.","shortLead":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati...","id":"20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1742529-fad7-4bf5-a50c-07491d0914c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:03","title":"Tisztogatásba kezd a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves kenuvilágbajnok azt üzeni mindenkinek, hogy vegye komolyan a rendszeres szűrővizsgálatokat.","shortLead":"A 71 éves kenuvilágbajnok azt üzeni mindenkinek, hogy vegye komolyan a rendszeres szűrővizsgálatokat.","id":"20190909_Wichmann_Tamas_a_rakkal_kuzd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d75c05-8737-47cc-842d-c0e435ef3a12","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Wichmann_Tamas_a_rakkal_kuzd","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:59","title":"Wichmann Tamás a rákkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82c0250-d797-4d7c-940f-264fb4d3bf13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kisember nevű hegy egy falut veszélyeztetett, de végül illedelmesen megállt előtte.","shortLead":"A Kisember nevű hegy egy falut veszélyeztetett, de végül illedelmesen megállt előtte.","id":"20190908_Hegyomlas_evakualas_elo_adas_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82c0250-d797-4d7c-940f-264fb4d3bf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e75c75-25eb-456a-ad2b-0fc79c006733","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Hegyomlas_evakualas_elo_adas_Norvegiaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:40","title":"Az evakuált norvégok a tévén nézték, ahogy megindul egy hegy az otthonuk felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hazaérkezett Fjodor, a világ első humanoid robotja, amely megjárta a világűrt. A visszaszállás szerencsére nem volt olyan kalandos, mint az odaút, így remek alkalmat adott az oroszoknak a bizonyításra: nem vagytok egyedül. ","shortLead":"Hazaérkezett Fjodor, a világ első humanoid robotja, amely megjárta a világűrt. A visszaszállás szerencsére nem volt...","id":"20190908_Szojuz_robot_urhajo_landolas_Nemzetkozi_Urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab206e-f769-487a-9fe7-e6712cb620e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Szojuz_robot_urhajo_landolas_Nemzetkozi_Urallomas","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:00","title":"Simán lepipálták Elon Muskot az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51761f21-90f4-4186-b729-a777c6396851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei négy okostelefon segítségével tesztelték le, hallgatóznak-e a mobilok.","shortLead":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei négy okostelefon segítségével tesztelték le, hallgatóznak-e a mobilok.","id":"20190909_okostelefon_lehallgatas_kemkedes_megfigyeles_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51761f21-90f4-4186-b729-a777c6396851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5777a5-a8ad-4d87-9558-ae1bdb4ce856","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_okostelefon_lehallgatas_kemkedes_megfigyeles_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:03","title":"Most végre komolyan megvizsgálták, lehallgatnak-e minket az okostelefonjaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint, ami tizede a 2003-as hőhullámkor regisztráltnak, jóllehet idén a melegrekordok országszerte megdőltek.","shortLead":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi...","id":"20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26039e19-8396-4ebf-b45c-ac8401ce383e","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:27","title":"Mintegy 1500 áldozatot követelt a kánikula Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","shortLead":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","id":"20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601940e6-3a4f-41d6-a49c-af4b32a1eac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:43","title":"Egy tűzoltó holtteste volt a Csepelen felborult autó alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]