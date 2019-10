Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","shortLead":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","id":"20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291cdbb-1bfc-414b-82e0-815ba7325a0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","timestamp":"2019. október. 31. 06:41","title":"Máris kipukkadt a villanyautó-lufi? Visszaestek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","id":"20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39aae31-c390-4455-b73f-92d94e6df761","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","timestamp":"2019. október. 30. 14:02","title":"Kiéheztetni vagy pozícióban hagyni – így készül a Fidesz az ellenzéki együttműködés szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","shortLead":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","id":"20191030_Az_amerikai_kepviselohaz_elitelte_Torokorszagot_az_ormeny_nepirtas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da78c7-dff5-45d6-8eb3-893b813bae45","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Az_amerikai_kepviselohaz_elitelte_Torokorszagot_az_ormeny_nepirtas_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 12:50","title":"Az amerikai képviselőház elítélte Törökországot az örmény népirtás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből 77 milliárd megy működésre és műsorgyártásra.","shortLead":"Ebből 77 milliárd megy működésre és műsorgyártásra.","id":"20191030_85_milliard_forintbol_gazdalkodhat_az_MTVA_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b57ec-7052-4930-a9df-76e374bf8645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_85_milliard_forintbol_gazdalkodhat_az_MTVA_2020ban","timestamp":"2019. október. 30. 11:36","title":"85 milliárd forintból gazdálkodhat az MTVA 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","id":"20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad373c75-71a5-4d0f-9e56-b97ad94583cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","timestamp":"2019. október. 30. 16:22","title":"Augusztusban 238 ezer fölé nőtt a nettó átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár 40 perces késéssel is számolni kell.","shortLead":"Akár 40 perces késéssel is számolni kell.","id":"20191030_Leszakadt_egy_felsovezetek_jelentosen_megno_a_menetido_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a309b-da91-4b9b-b74d-5d82480a159e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Leszakadt_egy_felsovezetek_jelentosen_megno_a_menetido_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2019. október. 30. 05:45","title":"Leszakadt egy felsővezeték, jelentősen megnő a menetidő a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Turistalátványosságot csinál Thaiföld a Tham Luang barlangból.","shortLead":"Turistalátványosságot csinál Thaiföld a Tham Luang barlangból.","id":"20191030_barlang_thaifoldi_gyerekek_turistalatvanyossag_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa71db0-2766-4b77-9a47-0668c5e23dd2","keywords":null,"link":"/elet/20191030_barlang_thaifoldi_gyerekek_turistalatvanyossag_turistak","timestamp":"2019. október. 30. 14:50","title":"Megnyitják a turisták előtt a barlangot, amelyben 12 gyerek rekedt benn hetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","shortLead":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","id":"20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb30023c-e466-42fd-9048-5a4684ee4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","timestamp":"2019. október. 30. 06:03","title":"10 éve halt meg Lévi-Strauss, a tudós, aki szenvedélyesen vallotta, hogy minden csak nézőpont kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]