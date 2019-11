Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek a belvárosban. Ők a Légió Hungária tagjai. Róluk beszélgettünk a hvg.hu heti közéleti podcastjában.","shortLead":"Október 23-án Budapest utcáin megjelent egy feketébe öltözött szélsőjobboldali szervezet, majd tagjai vonulni kezdtek...","id":"20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9818d8d7-72db-4489-b15d-2b53edbccaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5515805e-5aef-4930-9e90-b9a2f3007ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Fulke_Aktivizalodik_a_faji_felsobbrenduseget_hirdeto_szelsojobb","timestamp":"2019. november. 02. 16:00","title":"Fülke: Aktivizálódik a faji felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik valamiért mindig is kívülálló voltak, de egymásra találtak. Róluk szól az Outsiderek című dokumentumfilm. Első rész. ","shortLead":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik...","id":"20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46ea8e-35fe-4f1b-8304-702e76438ffa","keywords":null,"link":"/360/20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","timestamp":"2019. november. 02. 19:00","title":"Doku360: \"Elbűvölt a látvány, én is ilyen nagy művész akartam lenni\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","shortLead":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","id":"20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d66b5-42d6-4b98-a555-a5278608f9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","timestamp":"2019. november. 02. 17:28","title":"„Nem vagyunk szálloda senki dzsihadistái számára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","shortLead":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","id":"20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ca89eb-971a-4eac-b864-decd4e702bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","timestamp":"2019. november. 04. 09:40","title":"Egy lopott Mercedes G500 nem éppen hétköznapi fogás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kellett miatta zárni az egész hidat.","shortLead":"Le kellett miatta zárni az egész hidat.","id":"20191103_Felmaszott_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidra_lejonni_mar_nem_tudott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f4cd2-792a-43f4-9219-8914ba379390","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Felmaszott_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidra_lejonni_mar_nem_tudott","timestamp":"2019. november. 03. 18:06","title":"Felmászott egy férfi a Szabadság hídra, lejönni már nem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Parlamentben számoltak be a brit kilépés állásáról.","shortLead":"A Parlamentben számoltak be a brit kilépés állásáról.","id":"20191104_Brexit_parlament_takacs_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a88ee-32a4-48c6-97df-b632808f79da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Brexit_parlament_takacs_szabolcs","timestamp":"2019. november. 04. 11:55","title":"Brexit: 55 ezer magyar biztosan kint marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbbd847-c8f2-448f-8fd0-936bef3995da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú idő után a magyar közönség is láthatja, hogy az énekesnő még mindig kirobbanó formában van. ","shortLead":"Hosszú idő után a magyar közönség is láthatja, hogy az énekesnő még mindig kirobbanó formában van. ","id":"20191104_Jon_Bonnie_Tyler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbbd847-c8f2-448f-8fd0-936bef3995da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ca5419-f05f-48cb-b2e4-f790cdadc304","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Jon_Bonnie_Tyler","timestamp":"2019. november. 04. 11:31","title":"Jön Bonnie Tyler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]