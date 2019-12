Elkészítette az UEFA a beosztást, ami alapján 2020. március 3-án majd kisorsolják a Nemzetek Ligája 2020/21-es csoportjait – írta meg a csakfoci.hu. Ennek az előttünk álló Eb-selejtezőkhöz még nincs köze, a 2020/21-es NL-ből majd a 2022-es vb-re lehet kijutni.

Az UEFA szintén ma döntött arról, hogy milyenek lesznek a világbajnokság selejtezői. A 10 csoportgyőztes kijut, a 10 csoportmásodik és a Nemzetek Ligájában két legjobb, a vb-re nem kijutott csapat lesz az a 12 válogatott, amely két egyenes kieséses kört játszik, így közülük 3 mehet a vb-re.

Az előző Nemzetek Ligájában Magyarország a harmadik legerősebb, C jelzésű divízióba került, és ugyan a csoportunkban csak a másodikok lettünk, ősszel váratlanul úgy döntött az UEFA, hogy átalakítja a rendszert, így mi is feljutottunk a B divízióba. Ennek viszont a leggyengébb csapatai között vagyunk, így egész biztos, hogy három, papíron erősebb ellenfelünk lesz. A 16 csapatot négy csoportra bontják, mindegyik csoportban 1-1 csapat lesz az első, a második, a harmadik és a negyedik kalapból is.

A B divízió kiemelése:

Első kalap: Oroszország, Ausztria, Wales, Csehország

Második kalap: Skócia, Norvégia, Szerbia, Finnország

Harmadik kalap: Szlovákia, Törökország, Írország, Észak-Írország

Negyedik kalap: Bulgária, Izrael, Magyarország, Románia