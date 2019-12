Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","shortLead":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","id":"20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48988537-2d02-4514-bc41-ced5f1ffe894","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","timestamp":"2019. december. 03. 18:58","title":"Kim Dzsong Un megdöntötte saját rekordját, átadott egy várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318f42bc-010f-447b-a80f-867334a09df6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akár húsz év börtönbüntetésre is ítélhetik azt a három tizenéves orosz lányt, akik előre megfontolt szándékkal meggyilkolták az őket éveken át fizikailag és lelkileg zaklató apjukat. Az orosz társadalmat mélyen megosztó ügy rávilágít, hogy a törvények nem védik a családon belüli erőszak áldozatait.","shortLead":"Akár húsz év börtönbüntetésre is ítélhetik azt a három tizenéves orosz lányt, akik előre megfontolt szándékkal...","id":"20191203_apagyilkossag_oroszorszag_birosag_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=318f42bc-010f-447b-a80f-867334a09df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e1e29-94d7-4c51-87a1-230268213199","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_apagyilkossag_oroszorszag_birosag_bortonbuntetes","timestamp":"2019. december. 03. 17:01","title":"Bíróság elé kerül az Oroszországot mélyen megosztó apagyilkossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet befejezni a landolási procedúrát, mert az előzőleg leszállt gép még nem hagyta el a futópályát.","shortLead":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet...","id":"20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d82363-8612-431e-a08b-b6e3442a51ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","timestamp":"2019. december. 04. 08:33","title":"Videó: Elképesztő manővert hajtott végre egy Boeing 727-es repülőgép, amikor nem tudott leszállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5a3d28-ce4b-4b20-aaa9-f9676531b70f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sir Roger Scruton magyar állami kitüntetést kapott.","shortLead":"Sir Roger Scruton magyar állami kitüntetést kapott.","id":"20191203_orban_viktor_kituntetes_filozofus_illegalis_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5a3d28-ce4b-4b20-aaa9-f9676531b70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926762f2-2227-477b-b18e-35535033dbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_orban_viktor_kituntetes_filozofus_illegalis_migracio","timestamp":"2019. december. 03. 17:36","title":"Orbán kitüntetést vitt a filozófusnak, aki szerinte előre látta az illegális migráció veszélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32488fa0-6c7d-4546-8b70-6f2a5cbbd4e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy dugulás miatt szennyvíz patakzott a Tetves-rétnél napokon át. Állítólag rossz helyre ment az első bejelentés.","shortLead":"Egy dugulás miatt szennyvíz patakzott a Tetves-rétnél napokon át. Állítólag rossz helyre ment az első bejelentés.","id":"20191203_Napokig_omlott_a_szennyviz_a_Matraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32488fa0-6c7d-4546-8b70-6f2a5cbbd4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b8e208-62b8-4456-b3c5-6de81842725d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Napokig_omlott_a_szennyviz_a_Matraban","timestamp":"2019. december. 03. 18:25","title":"Napokig ömlött a szennyvíz a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26daf4be-e33c-4031-bfe4-096e72a58596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kilenc kategóriában nevezte meg a legjobbat az App Store-ban megtalálható alkalmazások és játékok közül.","shortLead":"Az Apple kilenc kategóriában nevezte meg a legjobbat az App Store-ban megtalálható alkalmazások és játékok közül.","id":"20191203_apple_legjobb_appok_legjobb_jatekok_2019_iphone_ipad_apple_tv_mac_apple_arcade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26daf4be-e33c-4031-bfe4-096e72a58596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e120ffb-8ee5-4ced-8df5-60df3a7c3908","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_apple_legjobb_appok_legjobb_jatekok_2019_iphone_ipad_apple_tv_mac_apple_arcade","timestamp":"2019. december. 03. 10:03","title":"Letöltötte már őket? Ezek 2019 legjobb iPhone-os alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]