Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem alaptörvénysértő az az ítélet, amely rágalmazásért elmarasztalta a HVG volt újságíróját és a Társaság a Szabadságjogokért őt segítő szakértőjét – mondta ki az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette tanácsa.","shortLead":"Nem alaptörvénysértő az az ítélet, amely rágalmazásért elmarasztalta a HVG volt újságíróját és a Társaság...","id":"20191205_A_HVG_volt_ujsagiroja_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b0c4fb-02d8-4af4-afa0-67ae836e1858","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_HVG_volt_ujsagiroja_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. december. 05. 14:58","title":"A HVG volt újságírója veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely kiváló biokomponens bizonyos műanyagelemekhez. Erre csapott le a Ford.","shortLead":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely...","id":"20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9ec2a-7734-46fa-b90e-22e260ec3036","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"McDonald’s-maradékból csinál autóalkatrészt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","shortLead":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","id":"20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7d9fa8-044f-45d0-8e3d-614c851c7534","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","timestamp":"2019. december. 04. 10:48","title":"Létrával sem lehet felérni Erzsébet királynő karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is odakerültek, amelyeket a kórház természetesen kötelezően biztosít.","shortLead":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot...","id":"20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd5608-172c-4fab-9f17-c69354c3093e","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 05. 07:39","title":"A Szent János Kórház szerint kiforgatták az adománygyűjtési felhívásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","shortLead":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","id":"20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5a106a-2b98-43b0-bd61-3a09941d0374","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 11:46","title":"Justin Timberlake néhány fotó miatt bocsánatot kért a feleségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","shortLead":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","id":"20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797b719-97ca-410f-8d65-98def8988fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","timestamp":"2019. december. 05. 06:15","title":"Hat brit milliárdosnak annyi pénze van, mint egy egész ország lakosságának együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f56169-d917-47f5-b697-7a75f863c741","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Alig pár nappal azt követően, hogy megvolt az Aston Martin DBX világpremierje, elhozták és megmutatták a magyar ügyfélkörnek is.","shortLead":"Alig pár nappal azt követően, hogy megvolt az Aston Martin DBX világpremierje, elhozták és megmutatták a magyar...","id":"20191204_70_milliotol_indul_itthon_az_Aston_Martin_szabadidoautoja__beleultunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f56169-d917-47f5-b697-7a75f863c741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1a3f8c-6435-429c-923a-482b0e7964fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_70_milliotol_indul_itthon_az_Aston_Martin_szabadidoautoja__beleultunk","timestamp":"2019. december. 04. 12:57","title":"70 milliótól indul itthon az Aston Martin szabadidő-autója – beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201949_egy_ur_azurbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62151e-6cc0-4dd9-a79a-0fd3d85ae7ec","keywords":null,"link":"/itthon/201949_egy_ur_azurbe","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Hamvay Péter: Egy úr az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]