[{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Facebook e-mailben, valamint az applikációján keresztül is értesítést küld a felhasználónak, ha a profiljával belép egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásba.","shortLead":"A jövőben a Facebook e-mailben, valamint az applikációján keresztül is értesítést küld a felhasználónak, ha...","id":"20200115_facebook_ertesites_bejelentkezes_facebookkal_adatvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a93bcb-57a7-4192-b99f-ebc5baab1da2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_facebook_ertesites_bejelentkezes_facebookkal_adatvedelem","timestamp":"2020. január. 15. 17:03","title":"Figyeljen az új értesítésre, amit a Facebook küld – fontos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új Edge böngésző.","shortLead":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új...","id":"20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c594f70-7b63-4819-bd71-18b96d056656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","timestamp":"2020. január. 16. 08:33","title":"Megjött a Microsoft új, Chromium-alapú böngészője, innen már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó? Miért volt a melegek találkozóhelye a budapesti Egyetem Presszó? Meleg férfiak hideg diktatúrák második rész. ","shortLead":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó...","id":"20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1887321-69c7-44fe-8705-7f16c1ece9ee","keywords":null,"link":"/360/20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","timestamp":"2020. január. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Egész életemben a házas férfiak voltak a nagy szerelmeim\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételt a Hegyvidék TV készítette és az ATV tette közzé.","shortLead":"A felvételt a Hegyvidék TV készítette és az ATV tette közzé.","id":"20200114_Ime_a_video_amelyen_Pokorni_Zoltan_beszelt_nyilas_multu_nagyapjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda9d6ce-0af3-45b9-b9a4-5ae872ddd252","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Ime_a_video_amelyen_Pokorni_Zoltan_beszelt_nyilas_multu_nagyapjarol","timestamp":"2020. január. 14. 19:35","title":"Íme a videó, amelyen Pokorni Zoltán beszélt nyilas múltú nagyapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tragédiával végződhetne a bíróság szerint, ha bárkit is beengednének a riói olimpiai épületekbe.","shortLead":"Tragédiával végződhetne a bíróság szerint, ha bárkit is beengednének a riói olimpiai épületekbe.","id":"20200116_olimpia_2016_rio_brazilia_zarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68e4120-459b-460e-ac02-1ae4dc16daf9","keywords":null,"link":"/sport/20200116_olimpia_2016_rio_brazilia_zarva","timestamp":"2020. január. 16. 15:06","title":"Biztonsági okokból bezáratták a 2016-os olimpiára épült összes létesítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","shortLead":"Három hónapja egy zsinagógára nyitottak tüzet a városban.","id":"20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bedc831-54ec-477e-8191-166d61175102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0475d1c1-94a0-4734-83ad-0a457aa33a84","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Ralottek_egy_nemet_parlamenti_kepviselo_irodajara_Halleban","timestamp":"2020. január. 15. 18:50","title":"Rálőttek egy szenegáli származású német parlamenti képviselő irodájára Halléban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2755bea-c6fe-4731-9973-5a98d484210a","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","timestamp":"2020. január. 15. 17:30","title":"Radar360: két rakétával lőhették le az ukrán gépet, terjed a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]