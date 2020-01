Tegyünk úgy egy kis időre, mint ha csak a számok lennének fontosak. Ez alapján aki egy percig sem nézett kosárlabdát, a következőket tudja meg Kobe Bryantről:

kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös NBA-győztes (meglepő módon ez utóbbival nincs a Top 10-ben, az 1950/60-as évek legendás bostoni csapatának tagjai, valamint az 1990-es évek Chicago Bulls-legendái még nála is többszörös bajnokok),

az NBA történetének negyedik legtöbb pontját, 33 643-at szerezte, az örökranglistán épp múlt szombaton előzte meg LeBron James,

az egy meccsen szerzett pontok listáján a második helyen áll a 2006-ban a Toronto ellen dobott 81 ponttal, csak ezen az egy meccsen múlt, hogy az első öt helyezett nem mind Wilt Chamberlain, illetve egyszer vele holtversenyben David Thompson,

azon két játékos egyike, akik a XXI. században képesek voltak egy meccsen legalább 65 pontot szerezni,

az egész profi pályafutásukat egy klubnál töltő játékosok közül Dirk Nowitzki után a második leghosszabb karrierű ember,

a legtöbb pontot és ezen belül a legtöbb szabaddobáspontot szerző védő,

a legfiatalabb játékos, aki kezdő volt egy NBA-meccsen (18 éves és 158 napos 1997-ben),

a legfiatalabb, aki a rájátszásban pontot szerzett,

a legidősebb, aki legalább 60 pontot szerzett egy meccsen (37 éves és 234 napos 2016-ban, élete utolsó NBA-meccsén),

a legfiatalabb, aki csereként minimum 30 pontot szerzett.

© AFP / Robyn Beck

De ennél sokkal többet jelentett ő valójában: annak a korszaknak az ikonja volt, amikor Michael Jordan már csak levezetni volt a pályán, vagy már úgy sem, LeBron James pedig még csak kezdett legendává válni. Hogy mennyi időt töltött el az NBA-ben, és mekkorát változott a világ ez alatt az idő alatt, jól mutatja a mémmé vált képpár arról, hogyan nézett ki az első és az utolsó videojátékban:

Kobe Bryant in his first video game vs his last video game via @imgur pic.twitter.com/2PpMfOPuJU — PostSecret (@postsecret) December 30, 2015

Kobe Bryant – aki a nevét onnan kapta, hogy a szüleinek egy japán étterem étlapján nagyon megtetszett a kobe marhahús neve – 1978-ban született Philadelphiában, az apja az ottani NBA-csapat, a 76ers játékosa volt ekkoriban. Joe Bryant ugyan nyolc szezont eltöltött az NBA-ben (a Philadelphia után a San Diego Clippers, majd a Houston Rockets játékosaként), de mély nyomot nem hagyott a sportágban. 1984-ben Olaszországba igazolt, és követte oda a családja is. A három gyerek közül legkisebb Kobe az Amerikában maradt rokonoktól videókazettákon kapta az NBA-meccsek felvételeit, és ezeket nézve próbálta meg Michael Jordan mozdulatait utánozni.

13 éves volt, amikor egy év franciaországi kitérő után visszatért a család Philadelphiába, nem sokkal később pedig, amikor elkezdte a középiskolát, már látszott, hogy a kosárlabdázásra érdemes építenie a jövőjét. A középiskolai csapatában több évtized után ő volt az első, aki már elsőévesként a kezdőcsapatba került. Ekkor még 24 meccsből 4 győzelem – 20 vereség mutatóval zárták a szezont, a következő három év 90 meccséből viszont 77-et megnyertek úgy, hogy Bryant a változatosság kedvéért mind az öt poszton játszott.

© AFP ű/ Dan Levine

Nem volt kérdés, hogy a cél az NBA, és ez annyira gyorsan össze is jött neki, hogy az egyetemi bajnokságot, amely sokak számára az ugródeszka a legmagasabb szintre, ki is hagyta. Egy hónappal járt a 18. születésnapja előtt, amikor draftolta a Los Angeles Lakers – ő volt az első játékos, akit a középiskolai csapatától vitt el a játékosválogatáson egy NBA-klub. A Lakers nem kis nevet, a jugoszláv Vlade Divacot adta oda a Charlotte Hornetsnek, hogy a drafton elsőként kiválasztott játékosukat elvihessék – majd percekkel a választás előtt szóltak a charlotte-i vezetőknek, hogy Bryantet kell választaniuk, aki a draftra készülő játékosok edzésén lenyűgözte a los angelesieket.

Bryant ekkor még nem is írhatott alá egyedül szerződést, mert nem volt nagykorú, a szülei aláírása is kellett a szerződésére.

Az első két szezon a tanulásról szólt Bryant számára. Ekkor még ritkábban volt a kezdőcsapatban, a Lakers pedig csak addig tudott sikereket aratni, amíg a rájátszásban szembe nem kerültek az NBA nyugati felének akkori legerősebb csapatával, a Utah Jazz-zel. Byrant később erre az időre úgy emlékezett vissza: amíg sportolóként sokat fejlődött, emberileg nagyon nehéz volt azzal mit kezdenie, hogy a középiskolából az egyetemi világot átugorva rögtön a profik közé került.

1998 őszén már stabil kezdő lett, egy szezonnal később pedig megérkezett a Lakershez Phil Jackson edző, aki nagyjából verhetetlen szupercsapatot rakott össze. A Bryant és Shaquille O’Neal köré épült csapat zsinórban három bajnoki címet nyert, ez a teljesítmény már az 1990-es éves Chicagóját idézte.

Kobe Bryant és Shaquille O’Neal © AFP

A háttérben viszont egyre nagyobbak lettek a feszültségek, a két szupersztár egyre kevésbé viselte el egymást, a legtöbben, akik akkoriban belülről látták a Lakerst, egyetértenek abban, hogy Bryant kezelhetetlen volt. O’Neal 2004-ben el is igazolt Miamiba, Jackson is elhagyta a csapatot, Bryantnek azonban ekkorra már komolyabb gondjai is voltak: a 2003-as szezon kezdete előtt nemi erőszak vádjával tartóztatták le. Egy 19 éves szállodai alkalmazott jelentette fel – Bryant azt állította, hogy közös megegyezéssel szexeltek –, nyilvánosan bocsánatot kért, és peren kívül meg is egyeztek végül. A kosaras így is elbukott több szponzori szerződést.

A problémás magánélet egyedül a pályán nem éreztette a hatását: Bryant a hátán vitte a Lakerst éveken át, 2006-ban és 2007-ben is ő szerezte az alapszakasz legtöbb pontját. Kiemelkedik a 2006-os Lakers–Toronto meccs, amikor úgy nyertek 122-104-re, hogy Bryant 81 pontot dobott.

Csakhogy hiába az egyéni siker, ha mögötte nem volt egy erős csapat. 2004-től 2007-ig esélyük sem volt a legjobbak közé kerülni, volt, hogy a rájátszásba sem jutottak be. 2008-ban aztán már csak a döntőt vesztették el, a következő két évben pedig újra a régi fényében tündökölt a Lakers. 2009-ben és 2010-ben is simán bajnokok lettek, Bryantet pedig a szurkolók és a szakmabeliek is úgy választották az NBA legjobb játékosának, hogy ekkor már ott volt a mezőnyben a fiatal LeBron James is. Megnyerte az olimpiát is – 2000-ben az esküvője, 2004-ben a zaklatási vád miatt maradt ki az amerikai csapatból, 2008-ban viszont már nem volt akadály előtte.

2010 után egyre gyengébb lett a Lakers, és ekkor már érződött, hogy Bryant is túl van a csúcson – persze sokan szívesen vennék, ha karrierjük leszálló ágában onnan vennék észre, hogy gyengébbek, hogy az egyetlen sikerük a második olimpiai bajnoki címük, mint neki 2012-ben. Egyre többször szenvedett sérülést, 2013 után már azért küzdöttek, hogy ne a liga utolsó helyén végezzenek, Bryant pedig azt tűzte ki célként maga elé, hogy Jordant megelőzve dobogóra kerüljön a legtöbb pontot szerző játékosok listáján, ha már Kareem Abdul-Jabbar és Karl Malone első-második helye elérhetetlen távolságban volt. Ezt a célját 2014-ben érte el végül.

Egy évvel később bejelentette, amit sejteni lehetett: a 2015-16-os szezon végén visszavonul, mert a teste nem bírja már a terhelést. Az utolsó szezonjában ő brillírozott, a csapata viszont rettenetes volt, a Lakers saját történetének legrosszabb szezonját zárta, amikor a 82 meccsből csak 17-et nyert meg. Bryant utolsó meccsét 2016. április 13-án játszotta, és megadta a módját: búcsúzásképp 60 ponttal szórta meg a Utah-t, több pontot szerzett, mint a csapata többi tagja.

A visszavonulásakor a Lakers mindkét mezszámát, a 8-ast és a 24-est is visszavonultatta. Az utolsó meccse előtt a Red Hot Chili Peppers basszere, Flea játszotta el neki az amerikai himnuszt.

Kobe Bryant halálhírére gyászba borult az NBA. Meccseket ugyan nem halasztottak el, a showbusiness mégsem állhat le, de több csapat is úgy emlékezett rá a vasárnap esti meccseken, hogy játék nélkül lepörgették egy-egy támadóidejüket, és még a Dallas Mavericks is – ahol pedig Bryant sosem játszott – visszavonultatta a 24-es mezét.

The Raptors and Spurs both took a 24-second shot clock violation to honor Kobe Bryant



(via @Sportsnet)pic.twitter.com/kR7MYbxVT7 — Sports Illustrated (@SInow) January 26, 2020

Azt egyelőre még vizsgálják a rendőrök és a szövetségi repülési hatóság, hogy mi okozhatta a repülőbalesetet. Annyi biztos, hogy a kaliforniai Calabasas mellett akkora volt a köd, hogy a helyi rendőrség földre parancsolta a saját repülőit, „mert nem voltak meg a felszállás minimumfeltételi sem”. A környéken túrázók arról számoltak be, hogy furcsa hangokat hallottak a gépről, mielőtt lezuhant volna. A kiérkező tűzoltóknak és mentőknek a lángoló gép miatt kigyulladt bokortűzzel is meg kellett küzdeniük. Eközben egy mentőhelikopterről több orvost is leengedtek, de biztosra vehető, hogy a pilóta és mind a nyolc utas meghalt, már mielőtt a mentők a helyszínre értek volna. Egyelőre nem hozták nyilvánosságra az áldozatok személyazonosságát, a média azonban tényként kezeli, hogy Kobe Bryant mellett a 13 éves lánya, Gianna Maria Bryant, valamint egy egyetemi csapat baseballedzője, egy másik fiatal kosaras és az ő egyik szülője is a gépen volt.