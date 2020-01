Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van nála sokkal, de sokkal nagyobb is.","shortLead":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van...","id":"20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6661e3-bf67-4ba8-bdc6-20915c4e917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 26. 06:41","title":"Csak nekünk tűnt hatalmasnak ez a Las Vegas-i Harley-kereskedés - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képzések formájában adná meg a kártérítést, az államtitkárnak nincs válasza arra, mi lesz azokkal, akik pénzt szeretnének.","shortLead":"A kormány képzések formájában adná meg a kártérítést, az államtitkárnak nincs válasza arra, mi lesz azokkal, akik pénzt...","id":"20200126_Indul_a_kormanyzati_egyeztetes_a_gyongyospatai_roma_csaladokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16094803-41f0-4ec4-bada-5c2ae003f2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Indul_a_kormanyzati_egyeztetes_a_gyongyospatai_roma_csaladokkal","timestamp":"2020. január. 26. 11:49","title":"Indul a kormányzati egyeztetés a gyöngyöspatai roma családokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 325 ezer forintot fizetnek.

","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 325 ezer forintot fizetnek.

","id":"20200126_Otven_darab_ottalalatos_volt_a_hatos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5397ce-e93c-48b8-b57e-e8cfe083748a","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Otven_darab_ottalalatos_volt_a_hatos_lotton","timestamp":"2020. január. 26. 17:10","title":"Ötven darab öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó pár étterem már most is zárva tart a Sanghajban. Néhány helyen a mozik is lehúzták a rolót.","shortLead":"Jó pár étterem már most is zárva tart a Sanghajban. Néhány helyen a mozik is lehúzták a rolót.","id":"20200125_mcdonalds_starbucks_kina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f7cf56-db2d-46b9-90e0-1b9efdf2eda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_mcdonalds_starbucks_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 25. 21:42","title":"Bezárnak a Mekik és a Starbucksok Kínában az új vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború alatti hollandiai üldöztetéséért.

","shortLead":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború...","id":"20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b23416-3f77-4cbb-b00f-732a1ee52fe5","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","timestamp":"2020. január. 26. 18:50","title":"A holland miniszterelnök bocsánatot kért a zsidóktól a holokauszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","shortLead":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","id":"20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4becff0f-0701-4beb-a979-ed34236ebb77","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","timestamp":"2020. január. 26. 19:27","title":"Fél tucat oroszlán megszökött egy nemzeti parkból és háziállatokra támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen léptek feljebb.

","shortLead":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen...","id":"20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6585fddc-f1a5-4c34-bbd3-979d23e0b36a","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","timestamp":"2020. január. 26. 20:05","title":"Magyar top foci: két csapatnyi idegenlégiós érkezett a téli átigazolási szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azzal érvel, hogy hiányosságokat találtak, ez vezetett a főigazgató felmentéséhez. A történteknek többek szerint politikai oka van.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azzal érvel, hogy hiányosságokat találtak, ez vezetett a főigazgató...","id":"20200125_kasler_miklos_szent_margit_korhaz_felmentes_badacsonyi_szabolcs_nnk_hianyossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c966e97-899c-4b93-b5f6-d30363bc0b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_kasler_miklos_szent_margit_korhaz_felmentes_badacsonyi_szabolcs_nnk_hianyossag","timestamp":"2020. január. 25. 16:52","title":"Így magyarázzák, miért rúgta ki Kásler a Szent Margit Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]