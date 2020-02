Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"Arató László","category":"itthon","description":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv. Magyar nyelv és irodalomból a változások olyan mérvűek, hogy valójában új NAT-ról kell beszélnünk.\r

\r

","shortLead":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv...","id":"20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb1d941-5468-479c-b41a-b0a6bac0a75d","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","timestamp":"2020. február. 01. 18:07","title":"Arató László: A magyartanítás katasztrófája avagy a „módosított” NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét új ingatlant vallott be, közte házat, szőlőt, szántót. Úgy törlesztett 35 milliót, hogy közben nőttek megtakarításai.","shortLead":"Hét új ingatlant vallott be, közte házat, szőlőt, szántót. Úgy törlesztett 35 milliót, hogy közben nőttek...","id":"20200201_Lazar_tovabb_erositett_nagytokeskent_vett_egy_kabriot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff3d663-0059-4397-bfde-0bef19756648","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Lazar_tovabb_erositett_nagytokeskent_vett_egy_kabriot_is","timestamp":"2020. február. 01. 01:02","title":"Lázár tovább erősített nagytőkésként, vett egy kabriót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok megtagadták, hogy a német gép Moszkvában szálljon le tankolni.","shortLead":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok...","id":"20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2c250c-3975-45b4-9c60-b14440ff83b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 13:00","title":"Két fertőzött is volt a Vuhanból hazaszállított németek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","shortLead":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","id":"20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf21e8-0ccf-4c0b-8fbf-6b617956a2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","timestamp":"2020. február. 01. 08:46","title":"A terv és az engedély is megvan a reptéri vasút építéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","shortLead":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","id":"20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46140ce-0de3-49ff-aae5-4406c7351f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","timestamp":"2020. január. 31. 21:25","title":"Minden képviselő határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyvenötből öten léptek vissza, ketten a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának személye miatt.","shortLead":"Negyvenötből öten léptek vissza, ketten a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának személye miatt.","id":"20200201_Demeter_Szilard_be_volt_arazva_hogy_visszautasitjak_a_Tereyosztondijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106a890-9a06-454c-9dd1-9532b6df7f5b","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Demeter_Szilard_be_volt_arazva_hogy_visszautasitjak_a_Tereyosztondijat","timestamp":"2020. február. 01. 11:15","title":"Demeter Szilárd: be volt árazva, hogy visszautasítják a Térey-ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4805b6-3c3d-45eb-a93d-be826b88a6d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iain Lindsay szerint azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból, Európának, és így Magyarországnak sem fordítanak hátat. ","shortLead":"Iain Lindsay szerint azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból, Európának, és így Magyarországnak sem fordítanak hátat. ","id":"20200131_iain_lindsay_brit_nagykovet_magyarorszag_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e4805b6-3c3d-45eb-a93d-be826b88a6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76724ab-ea70-4e15-acaf-b7388e0a807f","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_iain_lindsay_brit_nagykovet_magyarorszag_brexit","timestamp":"2020. január. 31. 16:15","title":"Videóban üzent a brit nagykövet a magyaroknak a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","shortLead":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","id":"20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500193ea-94e1-4693-b156-b45f34911f30","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","timestamp":"2020. február. 01. 09:01","title":"Nem lesznek tanúk a Trump elleni tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]