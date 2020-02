Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A párizsi klímaegyezmény gazdasági szempontból is észszerű megállapodás a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) héten bemutatott tanulmánya szerint, amelynek készítői arra jutottak, hogy a globális felmelegedés mértékének 2 Celsius-fokban való korlátozásakor a legkisebbek a klímaváltozás költségei.","shortLead":"A párizsi klímaegyezmény gazdasági szempontból is észszerű megállapodás a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) héten...","id":"20200202_parizsi_klimaegyezmeny_gazdasagi_szempont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc6aa06-20cd-4eaf-a34f-cfeb49967e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_parizsi_klimaegyezmeny_gazdasagi_szempont","timestamp":"2020. február. 02. 08:03","title":"Kutatók bizonyították: pénzben is megéri betartani a klímaegyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium idén is döntött. ","shortLead":"A kuratórium idén is döntött. ","id":"20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d6b8a-e6c4-41f1-b7d3-0f62311321bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","timestamp":"2020. február. 02. 18:48","title":"Bodrogi Gyula kapta az idei Páger Antal-színészdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","shortLead":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","id":"20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b67947-eda9-480c-95a5-2a710cacba4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 02. 17:29","title":"Két hétig lesznek karanténban a Vuhanból hazatérő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","shortLead":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","id":"20200202_Toszegi_mentos_tortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a537a9-d928-4bc6-aba1-154b9025e8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Toszegi_mentos_tortenet","timestamp":"2020. február. 02. 10:30","title":"Tószegen annyit kellett várniuk a mentőknek, hogy mire megérkeztek, a beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcf73-a571-459f-b762-a929c459d3d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","timestamp":"2020. február. 03. 11:37","title":"Villámlással, jégesővel és erős széllel érkezik kedden a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok következtében.","shortLead":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok...","id":"202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b35d124-18c7-48dd-af0e-3e0da395db2c","keywords":null,"link":"/360/202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","timestamp":"2020. február. 03. 11:00","title":"A feje tetejére áll az autóipar az EU zöldülése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382449da-5c84-4839-8621-0dfdeb1e0d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi egy speciálisan átalakított Porsche, aminek az ára nagyjából egymillió dollár.","shortLead":"A kocsi egy speciálisan átalakított Porsche, aminek az ára nagyjából egymillió dollár.","id":"20200203_Samuel_Etoo_Gemballa_Porsche_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382449da-5c84-4839-8621-0dfdeb1e0d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9ccbde-c420-49e3-9d15-540346ed7f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Samuel_Etoo_Gemballa_Porsche_elado","timestamp":"2020. február. 03. 11:07","title":"300 millióért árulja egyedi Porschéjét a Barcelona volt focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]