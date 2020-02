Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41227631-d934-4f98-b123-5fd2cabf7cb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200207_Marabu_Feknyuz_Bonyolultabb_mint_az_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41227631-d934-4f98-b123-5fd2cabf7cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd5d0c-e9f1-48dd-818a-eb79e86b8d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_Marabu_Feknyuz_Bonyolultabb_mint_az_iskolaban","timestamp":"2020. február. 07. 13:31","title":"Marabu Féknyúz: Bonyolultabb ez azért, mint az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","shortLead":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","id":"202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d1298b-46f5-4f55-a62d-66233bea392a","keywords":null,"link":"/360/202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","timestamp":"2020. február. 07. 14:00","title":"\"A hétköznapok kis semmiségeinek szépségét\" fedezhetjük fel ezen a tárlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971ce7a4-d5f2-4074-88a6-39ce667b4514","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Zenés dokumentumfilm jön a hvg360-ra: a BP Underground Hip-Hop szombattól látható. Ennek apropóján beszélgettünk az Animal Cannibals tagjaival és Saiiddal. ","shortLead":"Zenés dokumentumfilm jön a hvg360-ra: a BP Underground Hip-Hop szombattól látható. Ennek apropóján beszélgettünk...","id":"20200207_Jon_a_BP_Underground_a_hvg360on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971ce7a4-d5f2-4074-88a6-39ce667b4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09bb4a6-4b84-4ab9-b7e3-be14202ae5f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Jon_a_BP_Underground_a_hvg360on","timestamp":"2020. február. 07. 16:59","title":"Nagyot fejlődött 20 év alatt a magyar underground - hip-hop dokumentumfilm is bizonyítja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a7574-f5c4-45d6-b523-c69331b71b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltörték a Facebook Twitter- és Instagram oldalát, s rövid ideig csak a „kalózok” üzenete volt olvasható. A Facebook-oldalakat gyorsan helyreállították.\r

","shortLead":"Feltörték a Facebook Twitter- és Instagram oldalát, s rövid ideig csak a „kalózok” üzenete volt olvasható...","id":"20200208_Ilyen_amikor_a_hohert_akasztjak__feltortek_a_Facebook_Twitter_es_Instagram_oldalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07a7574-f5c4-45d6-b523-c69331b71b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f10fab7-ac27-4dcd-9a7d-4c175096efe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_Ilyen_amikor_a_hohert_akasztjak__feltortek_a_Facebook_Twitter_es_Instagram_oldalat","timestamp":"2020. február. 08. 12:33","title":"Feltörték a Facebook Twitter- és Instagram-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","shortLead":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","id":"20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b44c5b-dc27-43b8-b67e-0561a536afbc","keywords":null,"link":"/elet/20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 07. 14:37","title":"Mém került be egy ukrán tankönyvbe a híres fotó helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban, még mindig nem kapták el.","shortLead":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban...","id":"20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb6b206-41e3-4782-a4de-101b42358f5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","timestamp":"2020. február. 08. 21:28","title":"Még mindig nem fogták el a húsz embert agyonlövő thaiföldi ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af460-a1f1-452d-bc52-244d1745c972","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2500 négyzetméteres lesz a kiállítótér, ötezer képzőművész több mint 60 ezer alkotása kap helyet.","shortLead":"2500 négyzetméteres lesz a kiállítótér, ötezer képzőművész több mint 60 ezer alkotása kap helyet.","id":"20200207_Uj_modern_muveszeti_muzeum_nyilik_marciusban_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750af460-a1f1-452d-bc52-244d1745c972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc369c-a195-4fa1-ba61-18798d8452b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Uj_modern_muveszeti_muzeum_nyilik_marciusban_Becsben","timestamp":"2020. február. 07. 19:51","title":"Új modern művészeti múzeum nyílik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e5bb87-ff44-49f1-aa19-b0e2e51ae709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket családi veszekedéshez riasztották, de már későn érkeztek. ","shortLead":"A rendőröket családi veszekedéshez riasztották, de már későn érkeztek. ","id":"20200207_tatabanya_csaladirtas_megolt_gyerekek_apa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e5bb87-ff44-49f1-aa19-b0e2e51ae709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d083d095-59aa-4cbf-8fe9-c5a42dc6562d","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_tatabanya_csaladirtas_megolt_gyerekek_apa","timestamp":"2020. február. 07. 15:03","title":"Megölte 9 és 7 éves gyerekét, majd magával is végzett egy férfi Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]