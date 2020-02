Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan összeesküvés-elméleteket terjesztenek, amelyek szerint az Egyesült Államok felelős a koronavírus-járványért.","shortLead":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan...","id":"20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89a7583-9f25-4acf-9d39-68f50b3a38ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","timestamp":"2020. február. 24. 13:03","title":"Koronavírus: Amerika álhírterjesztéssel vádolja az oroszokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szobafogságon a középosztály, állnak a gyárak. Ha a járvány marad, Kína és a világ nagyon megsínyli.","id":"20200222_A_virus_birja_tovabb_vagy_a_kinai_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5746d8b6-10a1-4cb2-adc2-7e66e1ee03d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_A_virus_birja_tovabb_vagy_a_kinai_gazdasag","timestamp":"2020. február. 22. 21:17","title":"A vírus bírja tovább, vagy a kínai gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bernie Sanders vermonti szenátor megerősítette vezető szerepét a demokrata elnökjelölt-aspiránsok körében, az első részeredményekből ugyanis az derült ki, hogy több mint 40 százalékos támogatottsággal ő a várható győztese a szombaton Nevadában megtartott demokrata párti jelölőgyűléseknek (caucusoknak).","shortLead":"Bernie Sanders vermonti szenátor megerősítette vezető szerepét a demokrata elnökjelölt-aspiránsok körében, az első...","id":"20200223_Sanders_siman_nyert_Nevadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0397076-21d9-4d15-95d1-68331c9b5409","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Sanders_siman_nyert_Nevadaban","timestamp":"2020. február. 23. 08:07","title":"Sanders simán nyert Nevadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft úgy döntött, mobilokra is elérhetővé teszi a windowsos PC-ket védő Defender szolgáltatását, ami a független ítészek szerint több mint remek vírusirtó.","shortLead":"A Microsoft úgy döntött, mobilokra is elérhetővé teszi a windowsos PC-ket védő Defender szolgáltatását, ami a független...","id":"20200224_microsoft_windows_defender_ios_android_virusirto_mobilokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a44aab-abd2-455e-81b7-726e7b092602","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_microsoft_windows_defender_ios_android_virusirto_mobilokra","timestamp":"2020. február. 24. 17:23","title":"Mobilokra is kiadja a Microsoft a Windows Defendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cdd07a-2d16-40b2-860f-4fb9958e9823","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A szórakozás nem az első szó, ami az embernek eszébe jut Észak-Koreáról. Az itt lakóknak kevés szabadidejük van, és...","id":"20200223_Hogyan_szorakoznak_az_emberek_Eszak_Koreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cdd07a-2d16-40b2-860f-4fb9958e9823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7d6f14-afc0-4521-b305-a187dd4c8a7c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200223_Hogyan_szorakoznak_az_emberek_Eszak_Koreaban","timestamp":"2020. február. 23. 19:15","title":"Hogyan szórakoznak az emberek Észak-Koreában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új információk után kutassanak. Ezúttal az iOS 14 kódjába néztek bele.","shortLead":"Bár az Apple idei fejlesztői konferenciája még odébb van, ez nem akadályozza meg a lelkes adatbányászokat, hogy új...","id":"20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca82ed15-cc91-47e7-9cfe-34adf10a519d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_ios_14_funkciok_apple_iphone_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. február. 24. 16:03","title":"Ez lehet a következő iOS egyik legfontosabb újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétig voltak karanténban Berlinben a kínai Vuhanból hazatért német állampolgárok, egyikük sem fertőződött meg.\r

","id":"20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a64bbb-2755-44e5-8007-9078fe0c1746","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","timestamp":"2020. február. 23. 15:45","title":"Elhagyhatták a karantént, jól vannak a Vuhanból hazatért németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467f67d8-bd2b-4102-b01e-3b9bc0d7414a","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","timestamp":"2020. február. 23. 17:04","title":"Megszületett Quentin Tarantino első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]