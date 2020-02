Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek az \"elefántcsonttornyos\" költő remekművei. ","shortLead":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek...","id":"202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d381a-e9bf-4217-8918-5404a135d055","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","timestamp":"2020. február. 22. 16:30","title":"Együtt láthatók Babits Mihály „hevenyészett apróságai”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\" alkotások.","shortLead":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\"...","id":"202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b1e52-240c-432e-954e-f44392013373","keywords":null,"link":"/360/202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","timestamp":"2020. február. 24. 16:00","title":"Restaurátori \"melléktermékekből\" készült művekkel nyitott Budapest új galériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be az Újszínház a Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be...","id":"20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76e6934-680b-4f80-8c68-c08c45ea3d6c","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","timestamp":"2020. február. 24. 11:06","title":"Meghalt Csukás István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","shortLead":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","id":"20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8347d76-de73-49eb-be2b-c08e7698f499","keywords":null,"link":"/elet/20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","timestamp":"2020. február. 22. 19:24","title":"Dínót akart a kis Theo, kapott egy hatmétereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","shortLead":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","id":"20200224_mi_az_a_myhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e54be6d-aa15-4238-8d36-7588873caec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_mi_az_a_myhvg","timestamp":"2020. február. 24. 13:43","title":"Mi az a myhvg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról számoltak be.","shortLead":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról...","id":"20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03231aa8-456d-4f3c-8beb-16bb24fc4a9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","timestamp":"2020. február. 24. 07:25","title":"Koronavírus: több kínai tartomány csökkentette a készültségi fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szélviharok miatt késhetnek a MÁV vonatok, nem lesz BKK-jegyáremelés, rengeteg ételautomata tűnt el az országból. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szélviharok miatt késhetnek a MÁV vonatok, nem lesz BKK-jegyáremelés, rengeteg ételautomata tűnt el az országból...","id":"20200224_Radar360_Fokozodik_a_koronavirushelyzet_Olaszorszagban_11_magyar_diak_karantenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6617ac8e-53bd-4311-83a4-05f2d3138beb","keywords":null,"link":"/360/20200224_Radar360_Fokozodik_a_koronavirushelyzet_Olaszorszagban_11_magyar_diak_karantenban","timestamp":"2020. február. 24. 08:05","title":"Radar360: Fokozódik a koronavírus-helyzet Olaszországban, itthon 11 magyar diák karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]