Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal, és hétfő délutáni adatok szerint hatan vesztették életüket a fertőzésben, a lezárt területek környékén azonban legfeljebb aggódás van, pánik nincs – mondták a hvg.hu-nak a környékén élők. Milánóban olyanok az utcák, mint az augusztusi holtszezonban, a szupermarketekben is elfogyott az áru, de a lakók nem feltétlenül maradnak a négy fal között. A távolabb fekvő Mestre lakói is igyekeznek elviccelni a helyzetet, de odafigyelnek a hírekre és biztos, ami biztos, a maszkokat is elkapkodták.

„Azt hiszem először vasárnap este kezdtem el aggódni, amikor lementem a boltba és nem találtam árut a polcokon” – mesélte a hvg.hu-nak Marcello Natili, a Milánói Egyetem kutatója. A férfi élettársával és öt hónapos kislányukkal az északolasz nagyváros központjában él, ami mindössze félórás autóútra fekszik Lodi megye lezárt részeitől.

Panic buying continues in #Italy as #coronavirus fears take hold of the country. A dozen towns are in lockdown and Austria has banned trains from crossing Ita/Aus border.

#COVID19 pic.twitter.com/UI6oUtvjJY — Darren of Plymouth �������� (@DarrenPlymouth) February 24, 2020

Milánóban eddig egyébként öt fertőzöttet találtak, de a hatóságok a várost nem zárták le, a tömegközlekedés is működik. Az iskolákban nincs tanítás, este hat óra után pedig a bárokat, mozikat, színházakat is bezárják, a hatóságok pedig mindenkinek azt javasolják, hogy minél kevesebbet legyen közösségben.

„Az egyetemtől szombaton kaptunk egy e-mailt, amiben arról értesítettek minket, hogy elmaradnak a szemináriumok és az előadások, mi pedig dolgozzunk otthonról” – mondta Marcello.

Nem maradnak négy fal között

A férfi családja ugyan figyelte a híreket, és azzal is tisztában voltak, hogy találtak fertőzöttet a környéken, de először csak péntek este érezték, hogy „valami megváltozott a városban”. Aggódni akkor sem kezdtek különösebben, hiszen Marcello élettársa orvos, így tisztában voltak vele, hogyan terjed egy ilyen vírus és mire kell odafigyelniük.

„Azt hiszem, tipikus olaszok módjára inkább elvicceltük a dolgot”

– mesélt az első reakciókról.

Hétfő óta a férfi és családja is otthon van, de más választásuk nem is nagyon lenne, és a hatóságok is arra kérték őket, hogy minél kevesebbet menjenek közösségbe. Nem maradtak azonban egész nap a négy fal között, a kislányukat kivitték a levegőre, Marcellónak pedig hétfő délelőtt egy halaszthatatlan ügyet is el kellett intéznie a városban.

Úgy éreztem magam, mint augusztusban, amikor minden olasz elutazik”

– idézte fel a sétát.

A férfi maszkot már nem kapott, mert azok elfogytak az üzletekből, de kézfertőtlenítőt azért beszerzett, és gyakrabban is mos kezet. Ennek ellenére úgy érzi, senki nem fél, legfeljebb óvatosabb és egy kicsit aggódik.

Sokan teszik fel maguknak a kérdést, hogy miért pont Olaszországban ugrott meg a fertőzöttek száma, de szerinte erre nincs válasz, hiszen ez bárhol megtörténhetett volna. Marcello a hatóságokat sem hibáztatja, szerinte jól végezték a dolgukat, és a többi európai országhoz képest már a Kínából érkező hírek idején sokkal szigorúbb intézkedéseket vezettek be.

Az interneten persze így is terjednek álhírek, még a barátai között is volt, aki azt terjesztette, hogy lezárják Milánót, de szerinte egy ekkora városban teljesen megakadályozni a fertőzés terjedését amúgy is lehetetlen feladat.

Kézfertőtlenítő aranyáron

Milánónál valamivel nyugodtabb a hangulat a Velence Mestre városrészében, ami szintén közel fekszik a hatósági záráshoz. A településen élő Muhari Andrea péntek óta nem mozdult ki otthonról, a karnevált is kihagyták. Azért ennyire óvatos, mert kisfiának középfül-gyulladása volt.

Van, aki a lezárt részen ragadt A hvg.hu elért egy Veneto tartományban tartózkodó magyart. Veneto Lombardia mellett a fertőzés egyik gócpontja, a magyar férfi még a múlt héten utazott ki Magyarország olasz feleségével családlátogatásra. „Semmi előjele sem volt a vírus megjelenésének, mintha minden egy csettintésre történt volna, ez a legijesztőbb az egészben” – mondta a férfi. Az utcák azóta teljesen kihaltak, a boltok polcai konganak az ürességtől, de nincs pánikhangulat – mondta. „Az egyetlen zavaró a karantén.” Hozzátette, a helyi hatóságok azzal kapcsolatban nem tudnak információval szolgálni, pontosan mikor oldják fel a vesztegzárat, a magyar férfi szerint két hétre zárták le az utakat és állították le a vasúti és a helyi tömegközlekedést.

„Itt még van áru a boltokban, és a lakók is nyugodtan vásárolgatnak. Persze próbálják elviccelni a helyzetet, de azért érezhető egy kis aggódás” – mesélte a hvg.hu-nak.

Amiből Andrea szerint Velencében is hiány van, az a maszk és a kézfertőtlenítő gél. Az internetről aranyáron lehet őket beszerezni, sőt a legtöbb helyen már nagy csomagokban árulják, így még drágább. Hétfő délután

a 80 milliliteres, máskor 3 eurós (ezer forintos) gélhez több mint tízszeres áron, 35 euróért (12 ezer forintért) lehetett hozzájutni.

A környéken több orvos maszkhiány miatt nem rendel. Egy helyi újság riportot is készített a jelenségről, ők azt írták, hogy a rendelő előtt sorba álltak az idősek, de az orvosok csak akkor kezdik meg a rendelést, ha megkapták a maszkokat.

Mint Marcello, úgy Andrea is csak találgatni tudja, hogy miért robbanhatott ilyen mértékben a fertőzések száma. A magyar édesanya szerint a legnagyobb gond, hogy nincs meg a „nullás páciens”, aki először terjesztette el a vírust. Így nehéz behatárolni, hogy merre járhatott. Az „egyes számú beteget”, aki először kapta el tőle, már beazonosították, ő egy 38 éves fiatalember, aki február 16-án elment a kórházba influenzaszerű tünetekkel, de hazaküldték anélkül, hogy letesztelték volna koronavírusra. A férfi a következő két napban nem maradt otthon, és korábban is nagyon aktív közösségi életet élet, sportolt, konferenciákra járt, ráadásul állítólag egy multinacionális cégnél dolgozik. (Olasz lapok egy helyi gazdát is azonosítottak, aki a két lezárt terület között hurcolhatta a vírust.)

A hatóságok munkáját Andrea is dicsérte, a tájékoztatást is hatékonynak tartja. A lakosságtól azt kérték, hogy tartsák be a kiadott rendeletet, mossanak kezet, fertőtlenítsenek, maszkot viszont csak az hordjon, aki betegnek gondolja magát vagy beteget ápol. A hatóságok még arra is felhívták a figyelmet, hogy nem kell félni a Kínából érkező csomagoktól, és a háziállatoktól sem.

„Megadtak három számot, amit hívni kell, ha koronavírusgyanú áll fenn a családban és ott kell kérni tájékoztatást. A kórházba, ügyeletre tilos elmenni, az orvosok küldenek egy mentőt, és elvégzik a tesztet” – mondta Andrea, aki szerencsésnek tartja, hogy a hét elején egyébként is karneváli szünet lett volna, így ezt hosszabbították meg március elsejéig.