[{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem látni még, hol érhet véget a forint szabadesése.","shortLead":"Nem látni még, hol érhet véget a forint szabadesése.","id":"20200317_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b49efd-c2e0-42fe-945d-addbb28e296a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 09:37","title":"Megállíthatatlanul zuhan a forint, 348 forintnál is drágább egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","shortLead":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","id":"20200317_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c99cc-31ad-4ccf-9477-345c5f4e5a06","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 17. 18:52","title":"Egy nap alatt 345-en haltak meg a koronavírus miatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és lehozzák az életüket vesztő hegymászók holtesttét. ","shortLead":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és...","id":"20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0440a445-58e5-4a44-a613-8a83a011b32c","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","timestamp":"2020. március. 18. 13:43","title":"A vírus miatt munka nélkül maradt serpák begyűjtenék a holttesteket az Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","shortLead":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","id":"20200317_TV2_musor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec672a-66ae-49d0-8a6e-e2b3ebd4fe11","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_TV2_musor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 17:15","title":"A TV2 műsorait is érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9709f14-1e1d-4674-b75d-1bb65ca032ed","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Miközben mindenki az otthonmaradásra biztatja az embereket, az OSZK új igazgatója azzal nyitott, hogy mindenkit berendelt, az otthon maradást csak az éves rendes szabadság vagy fizetés nélküli szabadság terhére engedélyezi. FRISSÍTÉS: Szerdától lehetővé vált az otthoni munka.","shortLead":"Miközben mindenki az otthonmaradásra biztatja az embereket, az OSZK új igazgatója azzal nyitott, hogy mindenkit...","id":"20200317_Az_OSZK_zarva_de_a_munkatarsaknak_be_kell_jarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9709f14-1e1d-4674-b75d-1bb65ca032ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9ab7e0-5a0a-49bc-aa15-4b66efeaecff","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Az_OSZK_zarva_de_a_munkatarsaknak_be_kell_jarni","timestamp":"2020. március. 17. 11:06","title":"Az OSZK zárva, de az új igazgató szerint a munkatársaknak be kell járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.","shortLead":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség...","id":"20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa66e902-b5fb-46c8-8220-647398585a00","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","timestamp":"2020. március. 18. 13:25","title":"A fuvarozók követelik, nyissanak meg több határátkelőt az áruszállítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Legyél Te is Rendőr nevű Facebook-oldal osztotta meg azt a keretet, amivel bárki felhívhatja az ismerősei figyelmét a legfontosabb dologra a járvány idején: #vigyázzunkegymásra.","shortLead":"A Legyél Te is Rendőr nevű Facebook-oldal osztotta meg azt a keretet, amivel bárki felhívhatja az ismerősei figyelmét...","id":"20200318_rendorseg_profilkep_keret_vigyazzunkegymasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76254eba-2ac5-4c6a-a34f-ae70f7409cf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_rendorseg_profilkep_keret_vigyazzunkegymasra","timestamp":"2020. március. 18. 20:03","title":"Csinált egy spéci keretet a rendőrség a Facebook-profilképekhez, itt tudja beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec35ddf-4eca-4c8b-8cbb-c0eac883f0ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti Hyper Truck persze csak egy elszabadult vízió, de ettől még nagyon látványos.","shortLead":"A Bugatti Hyper Truck persze csak egy elszabadult vízió, de ettől még nagyon látványos.","id":"20200317_A_Bugatti_megtette_tetjet_300zal_szaguldo_kamiont_terveztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec35ddf-4eca-4c8b-8cbb-c0eac883f0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001f6660-a958-44c8-a549-b55376c9e13d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_A_Bugatti_megtette_tetjet_300zal_szaguldo_kamiont_terveztek","timestamp":"2020. március. 17. 17:15","title":"Milyen lenne egy Bugatti kamion? Természetesen 300-zal menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]