Szerdától a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében szigorúbbá vált az ellenőrzés a határokon. A fertőzöttség mértéke szerint három kategóriába – zöld, sárga és piros – sorolták a világ országait, és az érkezők állampolgárságától, valamint az országok besorolásától függ, hogy milyen feltételekkel, vagy hogy egyáltalán beléphetnek-e Magyarország területére.

© MTI

A zöld kategóriába tartozó országokból a magyarok és a külföldiek is szabadon beléphetnek – az ő esetükben csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tartanak –, a sárga és piros csoportba tartozó államokból érkezőkkel azonban más a helyzet. Egészségügyi vizsgálatot végeznek rajtuk, s két hetes karanténra kötelezik őket akkor is, ha nem állapítják meg fertőzés gyanúját. Nem kell karanténba vonulniuk, ha a belépés előtt 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel elvégzett két negatív PCR-teszttel tudják igazolni, hogy nem fertőzöttek. A sárga jelzésű országokból érkező magyarok egy negatív PCR-teszt után már elhagyhatják a karantént, a pirosból érkezőknek kettő ilyenre van szükségük. Külföldiek esetén a sárga országból érkezőnél megegyezik a szabály, a pirosakból viszont be sem léphetnek Magyarország területére.

Persze vannak kivételek. A rendelet értelmében sárga és a piros besorolású országok területéről korlátozás nélkül beléphet Magyarországra az itt rendezendő nemzetközi sportesemény résztvevője, és a nézők nem tartoznak ide.

Emellett magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező versenyengedéllyel rendelkező sportoló, szakember, a lebonyolításban részt vevő szervező, valamint a nemzetközi verseny szervezője által meghívott vendég öt napnál nem régebbi PCR-tesztekkel léphet be.

Tesztelni, tesztelni, tesztelni

A legközelebbi nemzetközi sportesemény, amelyre külföldről érkeznek résztvevők, a hétvégi Formula-1-es Magyar Nagydíj. A csapatok a szomszédos Ausztriából, a Red Bull Ringről érkeznek, ahol másfél hete az idénynyitó Osztrák, a múlt hétvégén pedig a Stájer Nagydíjat rendezték.

© MTI / EPA

A sorozatban nagyon vigyáznak a pilótákra és az istállók munkatársaira, már Ausztriában folyamatosan tesztelték őket: a legutolsó nyilvánosságra hozott adatok a július 3-9. közötti időszakra vonatkoznak (hétnaponta hozzák őket nyilvánosságra), akkor összesen 4566 PCR-mintát vettek le, amelyek közül egy sem lett pozitív. A szabályok szerint elvégezték a tesztelést a Magyarországra indulás előtt is, a Hungaroringre – és minden további versenyhelyszínre is – pedig csak azután engednek be bárkit, hogy újabb negatív mintát adott. Ez utóbbi igaz a futam helyi szervezőire és a lebonyolításban segédkezőkre is. A személyzettől a Semmelweis Egyetem munkatársai vesznek majd mintát, a csapatok vizsgálatát pedig az FIA-val szerződésben álló cég végzi.

De nem csak a teszteléssel próbálják óvni az F1-ben dolgozók egészségét. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kiadott egy protokollt, amelynek értelmében az egész sorozat „buborékban” működik. Ez azt jelenti, hogy a csapatok, amelyek eleve csökkentett létszámmal utaznak versenyről versenyre, egymástól elszeparáltan érkeznek, külön-külön bérelt gépekkel, charterjáratokkal, és külön szállodákban szállnak meg. A repülőtér, a hotel és a pálya között is „zárt rendszerben” közlekednek a versenyzők és a csapattagok, hogy elkerüljenek minden kapcsolatot a nagyközönséggel.

© AFP

A pályán az egyes istállók tagjai kötelesek maszkban és a társadalmi távolságtartás szabályai szerint dolgozni. Az illetékesek ezt olyannyira komolyan veszik, hogy a ferraris Sebastian Vettelt figyelmeztették, miután fotók jelentek meg arról, hogy egy másik csapatnál, a Red Bullnál vendégeskedett.

Hasonlóan járt csapattársa, a monacói Charles Leclerc, aki hazaugrott a két osztrák futam között, és nem csak azokkal találkozott, akik az ő „személyes buborékába” tartoznak. A mercedeses Valtteri Bottas viszont igen: csupán a barátnőjével és az edzőjével lépett kapcsolatba, így aztán meg is úszta a feddést. Ő a Hungaroringre is Monacóból érkezik majd.

Drága mulatság a szabályszegés

A BBC a minap arról írt, hogy az F1 vezetése figyelmeztette a Magyarországra induló csapatokat az itteni szigorra. Jelezték, hogy a járványügyi szabályok miatt az Európa Unión kívüli országok pilótái és dolgozói, valamint a nagy-britanniai székhelyű istállók tagjai itt-tartózkodásuk alatt csak a hotelük és a Hungaroringen felállított konténerváros között ingázhatnak. Ebben a versenyzők közül a brit Lewis Hamilton, Lando Norris és George Russell, a brit-thai Alexander Albon, a mexikói Sergio Perez, a kanadai Lance Stroll és Nicholas Latifi, az ausztrál Daniel Ricciardo, az orosz Danyiil Kvijat és várhatóan a monacói Leclerc lehet érintett sok más csapattag mellett. A szabály megszegői 15 ezer eurós (nagyjából 5 millió forint) büntetésre számíthatnak és börtönbüntetést kockáztatnak.

A feljegyzés azt is tartalmazza, hogy az előírások szerint a csapatok tagjai kizárólag a szállásukon vagy a pályán étkezhetnek. Ezen kívül nem használhatnak tömegközlekedési eszközöket, és taxiba sem szállhathak.

Üres lelátók a spielbergi pályán © AFP / Joe Klamar

Ahogy az osztrák futamokon, úgy a Magyar Nagydíjon sem lesznek nézők a helyszínen, és az újságírók és fotósok is csak nagyon kis számban vehetnek részt rajta.

Mintha beindulna a sportélet

Az F1-futam mellett számos további nemzetközi sporteseményt is rendez idén Magyarország – persze korántsem annyit, amennyit egyébként rendezett volna, hiszen a vizes és a foci-Eb-t például elhalasztották, a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét pedig törölték.

A Magyar Nagydíj utáni hétvégén Négy Nemzet Úszóversenyt tartanak, amelyen a magyar válogatott tagjai mellett cseh, osztrák és lengyel versenyzők indulnak. Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, hogy eredetileg a németek jöttek volna, helyettük ugrottak be a lengyel sportolók.

A Gyulai Memorial nemzetközi atlétikai versenyt idén augusztus 19-én tartják Székesfehérváron, ott is számos külföldi atléta részvételére lehet számítani. Az eseményre már árulják a jegyeket, ezért megkérdeztük a szervezőket, hogy milyen óvintézkedéseket tesznek a járvány terjedésének akadályozása érdekében, arra voltunk kíváncsiak, kötelezővé teszik-e a távolságtartást és a maszkviselést a nézők, résztvevők számára. Deutsch Péter, a Szervezőbizottság elnöke válaszul azt közölte, hogy minden, a jogszabály(ok)ban meghatározott intézkedést figyelembe vesznek majd és betartják a rendelkezéseke. „A Magyar Kormány és az Operatív Törzs, a verseny időpontjában érvényben lévő rendelkezései az irányadóak számunkra” – tette hozzá.

Arról is érdeklődtünk, szükséges lesz-e külföldi résztvevőknek negatív PCR-teszt a versenyen akkor is, ha ennek megléte alól a kormányzati szabályozás mentesíti őket a határátlépéskor. Deutsch közlése szerint e kérdésben a szerdán életbe lépett jogszabály szerint járnak majd el, illetve, amennyiben azok változnak, akkor a beutazások idején érvényes szabályozókat, kívánják alkalmazni.

Arra a kérdésre, hogy akadtak-e olyan sportolók, akik a járvány, illetve a járványügyi szabályok alakulása miatt mondták le a részvételt, ezt a választ kaptuk: „Alapvetően az elmúlt hónapokra jellemző, megváltozott edzéslehetőségek korlátozzák egyes versenyzők felkészülését így versenyzési lehetőségét. Mindenkinek személyes döntése, illetve az adott ország jogszabályai határozzák meg, hogy részt kíván, tud e venni a versenyen.”

Az UEFA kezében a döntés

Augusztus közepén indul a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezősorozata is, amelyben a Ferencváros érdekelt. A szokásoktól eltérően – hogy csökkentsék az utazással járó veszélyeket – idén nem oda- és visszavágókon dől el, hogy ki juthat a csoportkörbe, hanem három selejtezőmérkőzésen (augusztus 18-19. és 25-26., szeptember 15-16.), valamint a kétmeccses rájátszásban (szeptember 22-23., 29-30.). Hogy kivel kezdhet a magyar bajnok – hová, milyen besorolású országba utazik vagy honnan lát vendégül ellenfelet –, az majd csak az augusztus 9-i sorsoláson dől el.

Az Európa-ligában három magyar klub, a Mol Fehérvár, a Puskás Akadémia és a Budapest Honvéd vívhat a főtáblára kerülésért. Az első meccsük augusztus 27-én lesz, majd következik két további szeptember 17-én és 24-én, végül pedig a rájátszás október elsején. Ebben a sorozatban augusztus 10-én sorsolnak majd.

Az még kérdés, hogy a magyar csapatok hazai meccsein lehetnek-e majd nézők. Korábban az európai szövetség, az UEFA azt közölte, hogy az augusztusban újrainduló BL- és EL- meccsekre lassacskán visszatérhetnek majd a drukkerek, de ezt a járvány alakulása, és annak nyomán az egyes országokban bevezetett szabályozás felülírhatja.

A Nemzetek Ligája 2020/2021-es kiírása is megkezdődik szeptemberben, ahol a válogatott az egyik legnehezebb csoportba került. Ráadásul olyan ellenfelekkel sorsolták össze, amelyek a koronavírus-fertőzöttség szempontjából nem veszélytelenek. A csapat szeptember 3-án a piros kategóriába sorolt Törökországba utazik, 6-án pedig a sárga csoportba osztott Oroszország együttesét fogadja. Október 9-én az ugyancsak sárga Szerbia vendégeként játszik, majd következnek a visszavágók.

Szeptember közepén a női és a férfi kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmei is elindulnak, ám az még nem világos, hogy lehetnek-e nézők a hazai meccseken, hiszen a zárt helyszíneken rendezett sporteseményeket egyelőre a magyar járványügyi szabályok szerint csak zárt kapuk mögött lehet megtartani. De az azért is furcsa lenne, ha beengednék a szurkolókat, mert az új szezon csupán egy héttel a nemrég a járvány alakulása miatt törölt női négyes döntő után kezdődik.

A nőknél az FTC rögtön Oroszországba utazik a Rosztov-Donhoz, de lesz egy útja Norvégiába (sárga), Franciaországba (zöld), Dániába (zöld), Romániába (sárga), Szlovéniába (zöld) és Németországba (zöld), és természetesen fogadja is a vendégláóit. A Győrt orosz, horvát (zöld), francia, dán, román és német csapattal sorsolták össze.

Beatrice Edwige (k) és Kun Attila (j) edző a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapat sajtónyilvános edzésén a győri Audi Arénában 2020. július 13-án © MTI / Krizsán Csaba

A férfiak mezőnyében a Szeged francia, lengyel (zöld), észak-macedón (piros), portugál (sárga) és belorusz (piros), valamint német és norvég együttessel találkozik. A Veszprém pedig francia, horvát, ukrán (piros), szlovén, spanyol (zöld), német és dán ellenféllel küzd meg.

Szeptember 24-én az Európai Szuperkupa döntőjét tartják Budapesten a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztesének részvételével. Erre ugyanaz vonatkozik, mint a többi európai kupára: az UEFA figyeli a járvány és a nemzeti szabályozások alakulását, és azok alapján, később dönt majd a nyitott vagy zárt kapus rendezésről.

A kajak-kenusok nem olimpiai számainak Szegedre tervezett világbajnokságát a nemzetközi szövetség előbb szeptemberre tolta a járvány miatt, aztán úgy döntött, hogy átminősíti világkupává, amelyen ötkarikás versenyszámok is lesznek. Ezt szeptember 24-27. között rendezik majd.

A jövő nyárra halasztott futball-Eb pótselejtező mérkőzései október elején és november közepén esedékesek. A magyar válogatott október 8-án látogat Bulgáriába, és ha nyer, november 12-én a Puskás Arénában fogadja a román vagy az izlandi nemzeti csapatot.

A Hungaroringen októberbenek nemzetközi motorsport-sorozatok résztvevői: a 17-18-i hétvégén tartják a túraautó-világkupa (WTCR) és a kamion-Eb (ETRC) magyarországi futamát. Az előbbiben Michelisz Norbert, az utóbbiban Kiss Norbert érdekelt.