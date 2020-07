Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","shortLead":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","id":"20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad2c863-6001-463a-9777-3469d152af34","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","timestamp":"2020. július. 09. 12:55","title":"Orbán: Nehéz megérteni a Lánchíd körüli szerencsétlenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kőomlás okozott tragédiát.","shortLead":"Kőomlás okozott tragédiát.","id":"20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6ae7-c8cc-407c-a22f-d4e9b76b881f","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","timestamp":"2020. július. 08. 18:28","title":"Meghalt egy magyar nő az osztrák Medve-szurdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bemutatta az új EU-költségvetésre vonatkozó javaslatait. Nem a jogállamiság az egyetlen szigorú pont benne. ","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bemutatta az új EU-költségvetésre vonatkozó javaslatait. Nem a jogállamiság...","id":"20200710_Egyre_kisebb_az_eselye_hogy_ne_kossek_politikai_feltetelekhez_az_EUpenzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edd351-c608-4486-90b7-f64cb84cd5ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Egyre_kisebb_az_eselye_hogy_ne_kossek_politikai_feltetelekhez_az_EUpenzeket","timestamp":"2020. július. 10. 12:41","title":"Egyre kisebb az esélye, hogy ne kössék politikai feltételekhez az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","shortLead":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","id":"20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c459f9d-b2ed-4945-9686-cfa13c7a5773","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 08. 20:57","title":"Merkel: Akkor is szóvá tesszük a jogállamiság csorbulását, ha Orbán Viktorról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","id":"20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22a539-d62e-474a-962d-0aeba45ff3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 09. 09:53","title":"Újabb áldozatai vannak a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d2ee1c-a72a-4460-831f-c4cfd1ccfdb6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kormány nagyot vetített, amikor megindokolta a Mátrai Erőmű megvásárlását. A visszaállamosítás mellett persze vannak nagyon jó érvek, de a borsos vételárra nincs magyarázat. A leszerelésre félretett pénz az erőmű szerint elég lesz, ezen az állam nem fog bukni. De mit is vett meg valójában? Visontán jártunk.","shortLead":"A kormány nagyot vetített, amikor megindokolta a Mátrai Erőmű megvásárlását. A visszaállamosítás mellett persze vannak...","id":"20200709_A_Matrai_Eromu_banyaszai_nyugodtabbak_miota_nem_Meszaros_Lorinc_a_tulaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d2ee1c-a72a-4460-831f-c4cfd1ccfdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aafde7b-3c73-4892-b54b-9b05d1678918","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_A_Matrai_Eromu_banyaszai_nyugodtabbak_miota_nem_Meszaros_Lorinc_a_tulaj","timestamp":"2020. július. 09. 17:05","title":"A Mátrai Erőmű bányászai nyugodtabbak, mióta nem Mészáros Lőrinc a tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bd246d-47eb-4508-af8c-80e4fda3d20a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tindernek muszáj volt kitalálnia valamit, hogy a több helyen jelenleg is érvényben lévő korlátozó intézkedések közepette is aktívan használják a felhasználók a társkereső szolgáltatást. Az új videós randit néhány országban már tesztelhetik a tinderezők.","shortLead":"A Tindernek muszáj volt kitalálnia valamit, hogy a több helyen jelenleg is érvényben lévő korlátozó intézkedések...","id":"20200709_tinder_videocseveges_videochat_tarskereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bd246d-47eb-4508-af8c-80e4fda3d20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ae14a1-edc2-44d5-ac63-cd45655e63e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_tinder_videocseveges_videochat_tarskereses","timestamp":"2020. július. 09. 11:03","title":"Videós randikkal bővül a Tinder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]