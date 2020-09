Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96bfdda3-e7d2-4c50-aa8d-b116f02abf97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Huszonöt év után távozott az egyetemről a tévés. ","shortLead":"Huszonöt év után távozott az egyetemről a tévés. ","id":"20200902_bardos_andras_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96bfdda3-e7d2-4c50-aa8d-b116f02abf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aca0223-e04d-4c18-a46a-98d63ad80a1a","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_bardos_andras_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:38","title":"Bárdos András is otthagyta a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alföldi szerint az a kuratórium diktatúrája, ha nem két egyenrangú fél tárgyal, amikor még eldöntetlenek a játékszabályok.","shortLead":"Alföldi szerint az a kuratórium diktatúrája, ha nem két egyenrangú fél tárgyal, amikor még eldöntetlenek...","id":"20200902_alfoldi_ratoti_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567f26e7-3896-4383-9a56-0a1534d722a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_alfoldi_ratoti_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:10","title":"Alföldi a Színművészetiről írt nyílt levelet Rátóti Zoltánnak: \"Neked kellett volna lépned\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","shortLead":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","id":"20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3164634a-f486-4263-8079-7810fb193164","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:45","title":"Legfeljebb háromezer utasra számítanak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","shortLead":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","id":"20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be77bf7-f12d-4f1f-9ae3-5f3a40b8e5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:03","title":"Olcsóbb telefont ad ki a Xiaomi, de 5G lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cccecb-8b51-4cc9-8311-c2a23d921eb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Mercedes-Benz eCitaro buszával indul a kormány zöldbusz-programja Debrecenben, amelytől a hazai buszgyártás felvirágoztatását is várják. A típust a BKV már 2019 nyarán kipróbálta.","shortLead":"A Mercedes-Benz eCitaro buszával indul a kormány zöldbusz-programja Debrecenben, amelytől a hazai buszgyártás...","id":"20200901_Made_in_Germany_elstartolt_a_nagy_magyar_zoldbuszprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82cccecb-8b51-4cc9-8311-c2a23d921eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe25fee6-b4b2-4394-b848-35b929c6b911","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_Made_in_Germany_elstartolt_a_nagy_magyar_zoldbuszprogram","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:51","title":"Made in Germany: elstartolt a nagy magyar zöldbusz-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók karanténba kerültek, ezért a laboratórium működését felfüggesztették.","shortLead":"A dolgozók karanténba kerültek, ezért a laboratórium működését felfüggesztették.","id":"20200901_erd_laboratorium_szakrendelo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5df32e-0e65-40b0-b98e-db46233fd8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_erd_laboratorium_szakrendelo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:40","title":"Bezárt Érden a szakrendelő laborja egy koronavírusos dolgozó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","shortLead":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","id":"20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c70d59-ef3f-40fe-a444-8fe544e3116c","keywords":null,"link":"/sport/20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:26","title":"A budafoki NB I-es futballklubnál is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU szeretné, ha fennmaradna a Schengeni térség, ezért levélben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy az nem diszkriminálhat az uniós polgárok között – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Az EU szeretné, ha fennmaradna a Schengeni térség, ezért levélben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy az nem...","id":"20200902_Brusszel_jozansagra_inti_a_magyar_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1871d7-aabf-49aa-935f-b9f3955be2d8","keywords":null,"link":"/360/20200902_Brusszel_jozansagra_inti_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Brüsszel józanságra inti a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]