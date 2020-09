Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább eszközöknek. De vajon mennyibe kerülne, ha kizárólag a gyártási költségeit néznénk?","shortLead":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább...","id":"20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4370aa90-96ae-42fc-a25f-b2324e123049","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:03","title":"Mennyiből hozza ki a Samsung az 1300 dolláros csúcstelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab979fac-4bca-4d6f-b196-ba3f003177b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fohsz Tivadar egy városközi kapcsolattartással foglalkozó alapítvány kuratóriumába is bekerült.","shortLead":"Fohsz Tivadar egy városközi kapcsolattartással foglalkozó alapítvány kuratóriumába is bekerült.","id":"20200917_Ket_alapitvany_tag_pedofilbotrany_fideszes_alpolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab979fac-4bca-4d6f-b196-ba3f003177b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333bef88-52b1-412c-99df-fb4942f3cc1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Ket_alapitvany_tag_pedofilbotrany_fideszes_alpolgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:01","title":"Templomépítést támogató alapítványban tag a pedofilbotrányban érintett volt fideszes alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac058fcd-890b-4f7f-a453-e8718d516a3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút korrekt világunkban a japán gyártó egy merészen izgalmas sportkocsival rukkolt elő, de sajnos van vele egy számunkra komoly probléma. ","shortLead":"Politikailag abszolút korrekt világunkban a japán gyártó egy merészen izgalmas sportkocsival rukkolt elő, de sajnos van...","id":"20200916_retro_stilusban_biturbo_motorral_kezivaltoval_itt_a_nissan_z_proto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac058fcd-890b-4f7f-a453-e8718d516a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e842269-492c-442c-9d11-86430ff2e5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_retro_stilusban_biturbo_motorral_kezivaltoval_itt_a_nissan_z_proto","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:59","title":"Retro stílusban, biturbó motorral, kéziváltóval itt a Nissan Z Proto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","shortLead":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","id":"20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01130c68-b66c-400c-b457-de9a09a7e365","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:08","title":"Feloszlatta magát Balatonberény képviselő-testülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett Alekszej Navalnij – állítja az orosz ellenzéki politikus csapata.","shortLead":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett...","id":"20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86673aec-e8ba-45dd-bc97-e9047c9758b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:05","title":"Ásványvizes palackkal mérgezhették meg Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","shortLead":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","id":"20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f410860e-f698-493e-87e2-771b3b6ff9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:53","title":"Bemondta Zuckerberg: 2021-ben jön a Facebook első kiterjesztett valóság-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f","c_author":"Selmeci János","category":"360","description":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió szerkesztőjének véleménycikke. ","shortLead":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió...","id":"20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967c2561-cff4-4fca-b9b4-d320c7f342ad","keywords":null,"link":"/360/20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Selmeci János: Klubrádió - hadd szóljon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata még sosem volt ilyen jó a külügyminiszter szerint.","shortLead":"Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata még sosem volt ilyen jó a külügyminiszter szerint.","id":"20200915_szijjarto_peter_nobel_bekedij_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92469230-1213-451a-8f75-e926d51e7638","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_szijjarto_peter_nobel_bekedij_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 15. 23:07","title":"Szijjártó szerint Trump Nobel-békedíjat érdemelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]