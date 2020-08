Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Angelina Jolie-tól elvált hatgyerekes színész egy német modellel van együtt.","shortLead":"Az Angelina Jolie-tól elvált hatgyerekes színész egy német modellel van együtt.","id":"20200828_Felpezsdult_a_celebsajto_Brad_Pittnek_uj_baratnoje_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1d4eef-a204-444e-869f-774e128ffe24","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Felpezsdult_a_celebsajto_Brad_Pittnek_uj_baratnoje_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:15","title":"Felpezsdült a celebsajtó, Brad Pittnek új barátnője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","shortLead":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","id":"20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b30587-345a-4a39-8776-3ce0f5153149","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:52","title":"Vidnyánszkyék gyakorlatilag minden jogkört elvettek a Színművészetitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","shortLead":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","id":"202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f580f-b98e-44d5-bc1c-e4320c7640e3","keywords":null,"link":"/360/202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:00","title":"Lakóhelyként is divatos lett a Balaton, de nem minden település áll emelkedő pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25842324-5959-4e3c-af09-512432970e32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Werkfilm készült a Tenethez. Az biztos, hogy a szereplők elégedettek az eredménnyel.

","shortLead":"Werkfilm készült a Tenethez. Az biztos, hogy a szereplők elégedettek az eredménnyel.

","id":"20200828_Most_megnezheti_hogyan_dolgozott_Christopher_Nolan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25842324-5959-4e3c-af09-512432970e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce3f22e-3de1-4f19-84ad-5a49d20137fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Most_megnezheti_hogyan_dolgozott_Christopher_Nolan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:38","title":"Most megnézheti, hogyan dolgozott Christopher Nolan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehetőség szerint ügyelni kell a távolságtartásra is. ","shortLead":"Lehetőség szerint ügyelni kell a távolságtartásra is. ","id":"20200827_Kotelezo_lesz_a_maszk_a_PTE_BTK_campusain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beee7cf1-12a4-494f-8103-a4ec22d963eb","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Kotelezo_lesz_a_maszk_a_PTE_BTK_campusain","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:30","title":"Kötelező lesz a maszk a PTE BTK campusain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","shortLead":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","id":"20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345339d7-0e26-4dce-99cb-e2f39c6f4ce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:55","title":"Háromból két Teslát törtek össze a leghíresebb amerikai hegyiverseny előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","shortLead":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","id":"20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b3f0f-73a1-4644-bbb7-849fa886c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Lefutotta egy lengyel pap a templom pénzével menekülő tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","id":"20200827_navalnij_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76177563-cf3d-4cfc-a6f3-683cb7633170","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:20","title":"Navalnij állapota továbbra is súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]